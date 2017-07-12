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12 июля 2017, 18:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

РФС запретил «Анжи» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Ямбере

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила махачкалинскому «Анжи» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед защитником Седриком Ямбере, сообщается на сайте РФС.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) запретила махачкалинскому <span class=error>Анжи</span> регистрировать новых игроков <nobr>из-за </nobr>задолженности перед защитником <span class=error>Седриком</span> <span class=error>Ямбере</span> сообщается на сайте <span class=error>РФС</span>. Увеличить
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«Анжи» в июле 2016 года арендовал Ямбере у французского «Бордо» до конца сезона-2016/17. В конце декабря «Анжи» объявил об изменениях в деятельности клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Как сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией, Ямбере оказался в списке из 13 игроков, которым махачкалинский клуб был готов предоставить статус свободных агентов. В январе французский защитник перешел в кипрский АПОЭЛ (также на правах аренды до мая).

На заседании палаты по разрешению споров было принято решение удовлетворить заявление Ямбере в отношении «Анжи» о выплате задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора частично.

«Обязать ФК “Анжи” выплатить футболисту-профессионалу Седрику Ямбере задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Обязать “Анжи” выплатить Ямбере проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты задолженности. Применить к “Анжи” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится в сообщении на сайте РФС.

В первом туре нового сезона РФПЛ махачкалинцы 15 июля примут московский ЦСКА.

Анжи
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