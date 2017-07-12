РФС запретил «Анжи» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Ямбере
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила махачкалинскому «Анжи» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед защитником Седриком Ямбере, сообщается на сайте РФС.
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«Анжи» в июле 2016 года арендовал Ямбере у французского «Бордо» до конца сезона-2016/17. В конце декабря «Анжи» объявил об изменениях в деятельности клуба и о продаже ведущих футболистов
На заседании палаты по разрешению споров было принято решение удовлетворить заявление Ямбере в отношении «Анжи» о выплате задолженности по компенсации за досрочное расторжение трудового договора частично.
«Обязать ФК “Анжи” выплатить
В первом туре нового сезона РФПЛ махачкалинцы 15 июля примут московский ЦСКА.
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