Курбан Бердыев: Прошу болельщиков «Ростова» отнестись с пониманием

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— Мы вернулись домой. Для нас это важно, — сказал Бердыев. — Я прошу болельщиков «Ростова» отнестись с пониманием. Их отношение к нам было настолько позитивным с самого первого дня, поддержка была настолько мощной. Даже есть разочарование, что мы с ними распрощались. Но думаю, что и мы, и они удовлетворены сотрудничеством.

Мы знаем, что ждут от нас в Казани. Я могу гарантировать, что равнодушных на поле не будет.