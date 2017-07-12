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12 июля 2017, 19:02 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Курбан Бердыев: Прошу болельщиков «Ростова» отнестись с пониманием

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев отметил, что в составе команды не будут появляться равнодушные игроки. Специалист подчеркнул, что немного разочарован прощанием с болельщиками «Ростова».

Главный тренер Рубина <span class=error>Курбан</span> <span class=error>Бердыев</span> отметил что в составе команды не будут появляться равнодушные игроки. Увеличить
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— Мы вернулись домой. Для нас это важно, — сказал Бердыев. — Я прошу болельщиков «Ростова» отнестись с пониманием. Их отношение к нам было настолько позитивным с самого первого дня, поддержка была настолько мощной. Даже есть разочарование, что мы с ними распрощались. Но думаю, что и мы, и они удовлетворены сотрудничеством.

Мы знаем, что ждут от нас в Казани. Я могу гарантировать, что равнодушных на поле не будет.

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