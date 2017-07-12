К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Знаменитый футболист приедет в Чеченскую Республику в качестве гостя, приглашённого руководством грозненцев, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в клубе.



Игра с «Амкаром» станет первой официальной встречей для грозненцев под новым названием «Ахмат». До этого, с 1958 года и до нынешнего лета, команда называлась «Терек».