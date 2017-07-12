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12 июля 2017, 19:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Российские клубы суммарно тратят на дисциплинарные штрафы 30−31 млн рублей в год

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Клубы суммарно перечисляют Российскому футбольному союзу (РФС) 30−31 млн рублей в год за дисциплинарные нарушения, эти деньги расходуются на развитие детского футбола и подготовку контролеров- распорядителей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт РФС Денис Рогачев.

«В год Контрольно-дисциплинарный комитет РФС выносит порядка 1200 решений, треть из них приходится на матчи РФПЛ. Мы вышли на сумму порядка 30−31 миллиона рублей в год. Бюджет РФС — свыше трех миллиардов рублей, так что сумма штрафов — это порядка одного процента от бюджета», — сказал Рогачев.

«Эти деньги были потрачены на восемь турниров среди несовершеннолетних. 800 тысяч рублей из них были потрачены на подготовку контролеров-распорядителей», — добавил он.

По словам Рогачева, было подготовлено 10 тысяч контролеров-распорядителей. «Планируется подготовить еще около восьми тысяч человек», — отметил он.
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