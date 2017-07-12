Российские клубы суммарно тратят на дисциплинарные штрафы 30−31 млн рублей в год
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Клубы суммарно перечисляют Российскому футбольному союзу (РФС) 30−31 млн рублей в год за дисциплинарные нарушения, эти деньги расходуются на развитие детского футбола и подготовку контролеров- распорядителей. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт РФС Денис Рогачев.
«В год
«Эти деньги были потрачены на восемь турниров среди несовершеннолетних. 800 тысяч рублей из них были потрачены на подготовку контролеров-распорядителей», — добавил он.
По словам Рогачева, было подготовлено 10 тысяч
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