Российские клубы суммарно тратят на дисциплинарные штрафы 30−31 млн рублей в год

«В год Контрольно-дисциплинарный комитет РФС выносит порядка 1200 решений, треть из них приходится на матчи РФПЛ. Мы вышли на сумму порядка 30−31 миллиона рублей в год. Бюджет РФС — свыше трех миллиардов рублей, так что сумма штрафов — это порядка одного процента от бюджета», — сказал Рогачев.

«Эти деньги были потрачены на восемь турниров среди несовершеннолетних. 800 тысяч рублей из них были потрачены на подготовку контролеров-распорядителей», — добавил он.