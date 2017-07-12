Семин: «Локомотив» ведет работу по укреплению состава
БАКОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» ведет работу по укреплению состава. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Юрий Семин.
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В среду железнодорожники провели тренировку на базе в Баковке.
«Команде требуется укрепление как качественное, так и количественное. На эту тему ведется работа, я верю и доверяю всем ребятам, которые были в прошлом сезоне. Нас немного маловато, но это была серьезная команда, которая в очень сложный момент завоевала Кубок», — считает Семин.
В середине июня нападающий «Локомотива» Майкон перешел в турецкий «Антальяспор». «Уход Майкона — это большая потеря, но будем искать ему замену и из своего резерва. Такое случается, мы сдаваться не собираемся. В большей степени нужны игроки в оборону и одного в атаку», — сказал главный тренер железнодорожников.
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