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12 июля 2017, 19:11 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Семин: «Локомотив» ведет работу по укреплению состава

БАКОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» ведет работу по укреплению состава. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

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В среду железнодорожники провели тренировку на базе в Баковке.

«Команде требуется укрепление как качественное, так и количественное. На эту тему ведется работа, я верю и доверяю всем ребятам, которые были в прошлом сезоне. Нас немного маловато, но это была серьезная команда, которая в очень сложный момент завоевала Кубок», — считает Семин.

В середине июня нападающий «Локомотива» Майкон перешел в турецкий «Антальяспор». «Уход Майкона — это большая потеря, но будем искать ему замену и из своего резерва. Такое случается, мы сдаваться не собираемся. В большей степени нужны игроки в оборону и одного в атаку», — сказал главный тренер железнодорожников.

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