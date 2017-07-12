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12 июля 2017, 19:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Динамо» ищет массовку для фильма про Яшина

Московское «Динамо» обратилось к болельщикам в связи с поиском актеров для массовых сцен в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», сообщает официальная группа бело-голубых «ВКонтакте». Первый отбор пройдет 13 июля, второй — 16-го.

Московское Динамо обратилось к болельщикам в связи с поиском актеров для массовых сцен в фильме Лев <span class=error>Яшин</span>. Вратарь моей мечты. Увеличить
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Актеры массовки, необходимые для съемок футбольных сцен, должны быть не коротко стриженными и не татуированными в открытых местах. Режиссер отберет необходимое число болельщиков исходя из их футбольных навыков и внешности, характерной для 60-х годов.

Съемочный период футбольных историй — с 22 июля по 11 августа и займет около 5−6 рабочих смен.

Динамо М
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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» может отказаться от выступления на одноименном столичном стадионе, который строится в Петровском парке. Об этом на встрече с болельщиками клуба сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.
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