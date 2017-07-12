Футболист «Зенита» перешел в «Ростов»

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«Наш новичок выступал за “Динамо”, “Химки” и “Зенит”. В составе питерской команды становился обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал бронзовые медали РФПЛ. За желто-синих Артур будет играть под № 7. Добро пожаловать в “Ростов”, Артур!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

Юсупов перешел в «Зенит» из московского «Динамо» в 2015 году. Всего он провел за петербургский клуб 55 встреч, забил два мяча и сделал пять голевых передач. В прошлом сезоне футболист отыграл в 17 матчах чемпионата России, в десяти из них выйдя на замену по ходу встречи.

В ходе нынешнего межсезонья «Ростов» подписал контракты с вратарем «Спартака» Сергеем Песьяковым, защитником столичной команды Евгением Макеевым, бывшим капитаном столичной команды Сергеем Паршивлюком и голкипером Ильей Абаевым, с 2013 года выступавшим за «Локомотив». Также в ростовский клуб перешли нападающий казанского «Рубина» Владимир Дядюн, польский защитник Мацей Вилюш, исландский игрок обороны Сверрир Ингасон, Жан Майер и Матия Бобен из Словении. Спартаковского хавбека Александра Зуева, защитника «Рубина» Виталия Устинова и хавбека «Челси» Жосимара Кинтеро «Ростов» взял в аренду.

При этом «Ростов» покинули 14 футболистов. В том числе Александр Ерохин, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Денис Терентьев перешли в петербургский «Зенит». Федор Кудряшов и Владимир Гранат продолжат карьеру в казанском «Рубине». Голкипер Никита Медведев подписал контракт с московским «Локомотивом». Сослан Джанаев, Сесар Навас и Марко Девич еще не определились с будущими клубами.

9 июня официально главным тренером «Ростова» стал Леонид Кучук. Соглашение подписано по системе «1+1». В прошлом сезоне Кучук работал с украинским клубом «Сталь» (Каменское). Команда заняла в первенстве седьмое место.

Тренером «Ростова» в прошлом сезоне формально был Иван Данильянц, однако работал с командой Курбан Бердыев. Сезоном ранее Бердыев принес первое в истории ростовской команды серебро и впервые вывел «Ростов» в еврокубки, после чего покинул пост тренера и начал переговоры с московским «Спартаком». Переговоры завершились неудачно, и Бердыев вернулся в «Ростов», где занял пост вице-президента.

По окончании прошлого сезона, в котором «Ростов» занял шестое место, Бердыев вновь объявил об уходе из клуба. В следующем сезоне он будет работать с казанским «Рубином».