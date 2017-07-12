Как «Зенит» представил новую форму

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На импровизированый подиум, организованный в зоне VIP арены «Санкт-Петербург» зенитовцы вышли в шахматном порядке. Первый Дзюба, третий Иванович и пятый Шатов — в новенькой домашней форме, второй Кокорин и четвертый Ерохин — в резервном варианте экипировки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Новая форма зенита в шахматном порядке <a href="https://t.co/PNFSukMPn5">pic.twitter.com/PNFSukMPn5</a></p>— Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) <a href="https://twitter.com/s_tsimmerman/status/885127857751564290">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В глаза при этом сразу бросились две вещи. Огромная зенитовская стрелка на традиционной лазурной форме. И необычный фиолетовый цвет резервных маек. Рассмотреть их поближе удалось благодаря тому, что Ерохин и Кокорин четко следуя правилам подобных презентаций синхронно сделали несколько шагов вперед и вышли таким образом на первый план.

Как выяснилось, основой для дизайна резервной формы стал золотой цвет побед и творчество знаменитого Фаберже.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Резервный вариант формы "Зенита" <a href="https://t.co/hCn9g54U8F">pic.twitter.com/hCn9g54U8F</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885106509272817664">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, немыми моделями в новой форме игроки «Зенита» оставались недолго.

— Всем здравствуйте, — первым ведущий презентации комментатор Михаил Поленов решил обратиться к Артему Дзюбе. И речь у них пошла не столько о форме, сколько о новом стадионе.

— Думаю, что пока арена «Санкт-Петербург» пока не стал для нас родной. Провели здесь мало игр, да и поле оказалось для нас не совсем удачным. Но в будущем, надеюсь, все будет хорошо, — заявил Артем Дзюба.

— Сколько же игр здесь надо провести, чтобы арена стала родной? 7? 10?

— Пять, — мгновенно определил Дзюба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Артем Дзюба: "Новый стадион пока не стал для "Зенита" родным" <a href="https://t.co/Wa20AncN9i">pic.twitter.com/Wa20AncN9i</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885104811875721216">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Александру Кокорину в свою очередь хоть и достался резервный вариант формы, однако ему она понравилась.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кокорину понравилась новая форма <a href="https://t.co/lV2gwT0nQs">pic.twitter.com/lV2gwT0nQs</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885132992859045888">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что касается Александра Ерохина и Олега Шатова, то с ними речь шла о предстоящем чемпионате и ближайшем выезде в Хабаровск на матч первого тура.

«Мы в самолете играем в бридж — нам нечем заняться. Так что за картами полет пройдет быстрее. Заодно и новички команды сразу поймут, что такое чемпионат России», — пошутил на эту тему Олег Шатов. И гораздо серьезнее заявил: — «Как команда готова — покажет начало сезона. К нам пришло много новых игроков. Нужно время, чтобы сыграться. Мы понимаем, что мы “Зенит” — у нас одна цель. Для себя мы считаем неудачей два раз третье место. Мы должны приносить городу титулы и звания».

В свою очередь Ерохин и Иванович дружно заявили, что Манчини — это топ-тренер и что под его рукводством «Зенит» добьется многого.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Александр Ерохин: "Чемпионат должен показать силу Манчини"<a href="https://t.co/TClTDfA6jC">https://t.co/TClTDfA6jC</a> <a href="https://t.co/ltjs7algeM">pic.twitter.com/ltjs7algeM</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885111503267000321">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот еще одни диалог ведущего с Артемом Дзюбой. Причем на тему баскетбола. Благо — нашелся повод. Ведь на недавних сборах в Австрии игроки «Зенита» частенько отправляли мяч не только в ворота, но и кольцо.

— Вы с вашим ростом (196 см) никогда не задумывались о карьере баскетболиста?

— Можно, конечно, задуматься, но чуть попозже. Но у нас много кто в кольцо хорошо попадал в Австрии. И Хави Гарсия, и Саша Кокорин. Мы решили, может даже надо как-нибудь сыграть с «Зенитом» баскетбольным. И в баскетбол и в футбол. Думаю, мы выиграем и там, и там. Благо, у нас аргентинцы и испанцы есть, которые сильны в том же баскетболе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дзюба готов сыграть в баскетбол <a href="https://t.co/pKWaGx33Jz">pic.twitter.com/pKWaGx33Jz</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885109679474585600">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После официальной части у «СЭ» появилась возможность повнимательнее рассмотреть оба варианта новой форму «Зенита». И разглядеть надпись на воротнике — «Один город — одна команда». Ничего подобного на майках сине-бело-голубых раньше не наблюдалось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Крупный план формы специально для сэ <a href="https://t.co/rImupAQKRw">pic.twitter.com/rImupAQKRw</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885113402728828928">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Резервный вариант зенитовской формы на новый сезон <a href="https://t.co/R0IuPJttJW">pic.twitter.com/R0IuPJttJW</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/885113773786357761">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот белая гостевая форма петербуржцев представлена не была. Почему? Все очень просто. Она остается прежней.