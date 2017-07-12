Как «Зенит» представил новую форму
Первыми на арене «Санкт-Петербург» ее примерили и продемонстрировали Артем Дзюба, Александр Кокорин, Олег Шатов, Александр Ерохин и Бранислав Иванович.
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На импровизированый подиум, организованный в зоне VIP арены «Санкт-Петербург» зенитовцы вышли в шахматном порядке. Первый Дзюба, третий Иванович и пятый Шатов — в новенькой домашней форме, второй Кокорин и четвертый Ерохин — в резервном варианте экипировки.
В глаза при этом сразу бросились две вещи. Огромная зенитовская стрелка на традиционной лазурной форме. И необычный фиолетовый цвет резервных маек. Рассмотреть их поближе удалось благодаря тому, что Ерохин и Кокорин четко следуя правилам подобных презентаций синхронно сделали несколько шагов вперед и вышли таким образом на первый план.
Как выяснилось, основой для дизайна резервной формы стал золотой цвет побед и творчество знаменитого Фаберже.
Впрочем, немыми моделями в новой форме игроки «Зенита» оставались недолго.
— Всем здравствуйте, — первым ведущий презентации комментатор Михаил Поленов решил обратиться к Артему Дзюбе. И речь у них пошла не столько о форме, сколько о новом стадионе.
— Думаю, что пока арена «Санкт-Петербург» пока не стал для нас родной. Провели здесь мало игр, да и поле оказалось для нас не совсем удачным. Но в будущем, надеюсь, все будет хорошо, — заявил Артем Дзюба.
— Сколько же игр здесь надо провести, чтобы арена стала родной? 7? 10?
— Пять, — мгновенно определил Дзюба.
Александру Кокорину в свою очередь хоть и достался резервный вариант формы, однако ему она понравилась.
Что касается Александра Ерохина и Олега Шатова, то с ними речь шла о предстоящем чемпионате и ближайшем выезде в Хабаровск на матч первого тура.
«Мы в самолете играем в бридж — нам нечем заняться. Так что за картами полет пройдет быстрее. Заодно и новички команды сразу поймут, что такое чемпионат России», — пошутил на эту тему Олег Шатов. И гораздо серьезнее заявил: — «Как команда готова — покажет начало сезона. К нам пришло много новых игроков. Нужно время, чтобы сыграться. Мы понимаем, что мы “Зенит” — у нас одна цель. Для себя мы считаем неудачей два раз третье место. Мы должны приносить городу титулы и звания».
В свою очередь Ерохин и Иванович дружно заявили, что Манчини — это
А вот еще одни диалог ведущего с Артемом Дзюбой. Причем на тему баскетбола. Благо — нашелся повод. Ведь на недавних сборах в Австрии игроки «Зенита» частенько отправляли мяч не только в ворота, но и кольцо.
— Вы с вашим ростом (196 см) никогда не задумывались о карьере баскетболиста?
— Можно, конечно, задуматься, но чуть попозже. Но у нас много кто в кольцо хорошо попадал в Австрии. И Хави Гарсия, и Саша Кокорин. Мы решили, может даже надо
После официальной части у «СЭ» появилась возможность повнимательнее рассмотреть оба варианта новой форму «Зенита». И разглядеть надпись на воротнике — «Один город — одна команда». Ничего подобного на майках
А вот белая гостевая форма петербуржцев представлена не была. Почему? Все очень просто. Она остается прежней.
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