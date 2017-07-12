«Ахмат» внёс в заявку на сезон-2017/18 24 футболиста
Грозненский «Ахмат» внёс в заявочный лист на сезон-2017/18 24 футболиста, информирует официальный сайт клуба.
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Вратари: Евгений Городов (№ 16), Виталий Гудиев (№ 33)
Защитники: Дантас Биспо Родолфо (№ 2), Заурбек Плиев (№ 3), Анхель Вилькер (№ 4), Милад Мохаммади (№ 13), Андрей Семенов (№ 15), Ризван Уциев (№ 40), Апти Ахъядов (№ 93), Филипе Сампайо (№ 94).
Полузащитники: Леонардо Родригес Лима (№ 8), Халид Кадыров (№ 10), Габриэль Торже (№ 11), Раванелли Феррейра Дос Сантос (№ 14), Олег Иванов (№ 19), Одисе Роши (№ 21), Резиуан Мирзов (№ 22), Антон Швец (№ 23), Бернард Бериша (№ 77).
Нападающие: Абубакар Кадыров (№ 7), Заур Садаев (№ 9), Аблайе Мбенге (№ 17), Беким Балай (№ 18), Магомед Митришев (№ 95).
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