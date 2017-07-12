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12 июля 2017, 17:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» официально арендовал у «Зенита» Юсупова на один сезон

«Ростов» и «Зенит» договорились об аренде полузащитника Артура Юсупова.

Ростов и Зенит договорились об аренде полузащитника Артура <span class=error>Юсупова</span>. Увеличить
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27-летний футболист «Зенита» перешёл в донской клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.

«Юсупов ранее выступал за “Динамо”, “Химки” и “Зенит”. В составе питерской команды становился обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал бронзовые медали РФПЛ.

За жёлто-синих Артур будет играть под № 7. Добро пожаловать в “Ростов”, Артур!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».

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