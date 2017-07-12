«Ростов» официально арендовал у «Зенита» Юсупова на один сезон
«Ростов» и «Зенит» договорились об аренде полузащитника Артура Юсупова.
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27-летний футболист «Зенита» перешёл в донской клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.
«Юсупов ранее выступал за “Динамо”, “Химки” и “Зенит”. В составе питерской команды становился обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал бронзовые медали РФПЛ.
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