«Ростов» официально арендовал у «Зенита» Юсупова на один сезон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

27-летний футболист «Зенита» перешёл в донской клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона.



«Юсупов ранее выступал за “Динамо”, “Химки” и “Зенит”. В составе питерской команды становился обладателем Кубка России, дважды выигрывал Суперкубок страны, а также завоевывал бронзовые медали РФПЛ.



За жёлто-синих Артур будет играть под № 7. Добро пожаловать в “Ростов”, Артур!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».