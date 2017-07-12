Игорь Денисов станет капитаном «Локо» в отсутствие Чорлуки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Семин сказал, что на данный момент я буду капитаном. Не вижу никаких проблем. А так наш капитан — Чорлука, ждём, когда он вернётся на поле.

— Наблюдали ли за матчами сборной России на КК-2017?

— Смотрел каждую игру, переживал за ребят. Немножко не повезло, надеюсь, на ЧМ они сыграют лучше.

— Позднее начало матча как-то влияет на вас?

— Я играл много матчей ЛЧ, которые начинаются в 22.45 по Москве. Не вижу ничего страшного.