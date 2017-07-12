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12 июля 2017, 17:30 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Игорь Денисов станет капитаном «Локо» в отсутствие Чорлуки

Полузащитник Игорь Денисов выйдет с капитанской повязкой в матче со «Спартаком».

Полузащитник Игорь Денисов выйдет с капитанской повязкой в матче со Спартаком. Увеличить
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— Семин сказал, что на данный момент я буду капитаном. Не вижу никаких проблем. А так наш капитан — Чорлука, ждём, когда он вернётся на поле.

— Наблюдали ли за матчами сборной России на КК-2017?
— Смотрел каждую игру, переживал за ребят. Немножко не повезло, надеюсь, на ЧМ они сыграют лучше.

— Позднее начало матча как-то влияет на вас?
— Я играл много матчей ЛЧ, которые начинаются в 22.45 по Москве. Не вижу ничего страшного.

— «Спартак» только 8 числа получил свои медали. На них это как-то скажется?
— Не верю, что у них были какие-то мероприятия. Они уже праздновали и очень неплохо, как я видел.

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