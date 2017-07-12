Игорь Денисов станет капитаном «Локо» в отсутствие Чорлуки
Полузащитник Игорь Денисов выйдет с капитанской повязкой в матче со «Спартаком».
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Видимо, что-то случилось...
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— Семин сказал, что на данный момент я буду капитаном. Не вижу никаких проблем. А так наш капитан — Чорлука, ждём, когда он вернётся на поле.
— Наблюдали ли за матчами сборной России на КК-2017?
— Смотрел каждую игру, переживал за ребят. Немножко не повезло, надеюсь, на ЧМ они сыграют лучше.
— Позднее начало матча
— Я играл много матчей ЛЧ, которые начинаются в 22.45 по Москве. Не вижу ничего страшного.
— «Спартак» только 8 числа получил свои медали. На них это
— Не верю, что у них были
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