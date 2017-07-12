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12 июля 2017, 17:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Победитель матча за Суперкубок России по футболу между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» получит 22,5 млн рублей. Об этом журналистам рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Как рассказал журналистам президент Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> Сергей Прядкин общий призовой фонд матча — в районе 30 миллионов рублей. Увеличить
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«У нас трехлетний контракт с титульным спонсором. Общий призовой фонд в районе 30 миллионов рублей. 75 процентов получит победитель, 25 процентов — финалист», — сказал Прядкин.

Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив», игра начнется в 21:30 мск.

«Спартак» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.

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