На «Арене ЦСКА» появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева
На домашнем стадионе ЦСКА появилось новое граффити, на котором изображены президент клуба Евгений Гинер и бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее на арене, открытой в сентябре прошлого года, были расписаны три из четырех трибун.
Рисунки, украшающие стадион, посвящены истории команды — бывшим и действующим игрокам
Напомним, Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. За это время армейцы шесть раз выиграли чемпионат и Суперкубок России, семь раз завоевали кубок страны, а в сезоне-2004/05 стали первым российским клубом, завоевавшим еврокубок — Кубок УЕФА. 10 трофеев из этого списка были завоеваны под руководством Газзаева, который работал с
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