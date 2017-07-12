Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30365767/
12 июля 2017, 17:19 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

На «Арене ЦСКА» появилось граффити с изображением Гинера и Газзаева

На домашнем стадионе ЦСКА появилось новое граффити, на котором изображены президент клуба Евгений Гинер и бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

На домашнем стадионе ЦСКА появилось новое <span class=error>граффити</span> на котором изображены президент клуба Евгений <span class=error>Гинер</span> и бывший главный тренер армейцев Валерий <span class=error>Газзаев</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее на арене, открытой в сентябре прошлого года, были расписаны три из четырех трибун.

Рисунки, украшающие стадион, посвящены истории команды — бывшим и действующим игрокам красно-синих, а также болельщикам. В числе знаковых футболитов ЦСКА, в частности, отмечены Всеволод Бобров, Григорий и Владимир Федотовы, Борис Аркадьев, Альберт Шестернев, Вагнер Лав, Игорь Акинфеев и другие.

Напомним, Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года. За это время армейцы шесть раз выиграли чемпионат и Суперкубок России, семь раз завоевали кубок страны, а в сезоне-2004/05 стали первым российским клубом, завоевавшим еврокубок — Кубок УЕФА. 10 трофеев из этого списка были завоеваны под руководством Газзаева, который работал с красно-синими с 2001 по 2003 год, а также с 2004-го по 2008-й.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Победитель матча за Суперкубок России по футболу между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» получит 22,5 млн рублей. Об этом журналистам рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Первое интервью Роберто Манчини в "Зените"

3 миллиона евро в год. Кто потянет зарплату Дзюбы

Теракт на футболе, есть погибшие