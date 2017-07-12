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12 июля 2017, 16:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Шатов надеется, что ФК «Зенит» вернется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты санкт- петербургского «Зенита» по итогам предстоящего чемпионата России надеются завоевать место в Лиге чемпионов. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник команды Олег Шатов.

В прошедшем сезоне петербургский клуб занял третье место в РФПЛ и будет выступать в Лиге Европы. Увеличить
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В прошедшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги «Зенит» занял третье место. Команда сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

«Для себя мы считаем, что это [непопадание в Лигу чемпионов] большая неудача, потому что играть в Лиге чемпионов очень престижно. Будем надеяться, что в этом году все сложится удачно», — сказал он.

Шатов также добавил, что команда продуктивно использовала время на сборах перед чемпионатом России, однако ей еще нужно сыграться с новыми футболистами. «Как команда готова, покажет только начало сезона. Сборы провели продуктивно, была хорошая работа в плане физической и тактической подготовки. У нас пришло много футболистов, команде нужно время, чтобы еще сыграться», — отметил он.

По словам нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, новый стадион на Крестовском острове пока не стал домашним для команды. «Пять игр будет достаточно, чтобы он стал домашним», — сказал игрок.

Арена, вмещающая 68 тысяч зрителей, открылась 22 апреля матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» (2:0). Стадион принял с 17 июня по 2 июля четыре матча Кубка конфедераций, включая игру открытия и финал.

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