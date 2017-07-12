РФПЛ начала переговоры с «Матч ТВ» по поводу нового контракта на трансляцию матчей
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) и субхолдинг «ГПМ Матч» начали переговоры о продаже прав на трансляцию матчей чемпионата России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы проведем еще одну встречу с руководителем “Матч ТВ”, а сейчас уже вступили в переговоры по новому контракту», — сказал Прядкин.
«Из чего слагаются доходы лиг? На первом месте — телевизионные права, затем — билеты, мерчендайзинг, спонсоры. У нас же на первом месте — спонсоры. Мы хотим реанимировать нашу платную подписку», — заявил глава РФПЛ.
Коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов отметил, что лига и телеканал «ищут правильный баланс». «Мы на начальной стадии переговоров. “Матч ТВ” хочет больше получать от этого контракта. Он может капитализировать этот контракт только за счет рекламы и платной подписки», — сказал Суворов.
РФПЛ в сентябре 2015 года заключила трехлетний контракт с компанией «НТВ-Плюс», по которому за передачу прав на показ матчей чемпионата России она будет зарабатывать порядка €22 млн в год.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter