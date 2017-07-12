РФС не планирует лишать статуса легионеров футболистов из стран ЕАЭС

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«Действует правило, что тот, кто не может быть заявлен за сборную России, тот легионер. В этой связи данный вопрос лучше адресовать министерству спорта. Но РФС устраивает нынешняя формулировка, она соответствует уставу ФИФА [Международной федерации футбола]», — сказал Рогачев.

Ранее коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение уведомить государства — члены ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов- легионеров из стран союза.