РФС обсуждает лимитирование окладов футболистов
Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачёв рассказал, что в настоящее время идёт обсуждение по поводу ограничения заработных плат молодых футболистов.
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«Сейчас идёт обсуждение по лимитированию окладов футболистов. Общее понимание того, что молодые игроки не должны быть избалованными и играть как следует, есть. Любое лимитирование — это искусственная мера. Прогноз на этот счёт хороший. Возможно, скоро всё изменится. Надеемся, что молодые игроки будут не сидеть на лавке и получать большие зарплаты, а биться на поле», — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
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