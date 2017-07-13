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13 июля 2017, 9:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

РФС обсуждает лимитирование окладов футболистов

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачёв рассказал, что в настоящее время идёт обсуждение по поводу ограничения заработных плат молодых футболистов.

Советник президента <span class=error>РФС</span> по правовым вопросам Денис <span class=error>Рогачёв</span> рассказал что в настоящее время идёт обсуждение по поводу ограничения заработных плат молодых футболистов. Увеличить
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«Сейчас идёт обсуждение по лимитированию окладов футболистов. Общее понимание того, что молодые игроки не должны быть избалованными и играть как следует, есть. Любое лимитирование — это искусственная мера. Прогноз на этот счёт хороший. Возможно, скоро всё изменится. Надеемся, что молодые игроки будут не сидеть на лавке и получать большие зарплаты, а биться на поле», — передаёт слова Рогачёва корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
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