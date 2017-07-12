Артем Ребров: Насладиться чемпионством не успел
Вратарь «Спартака» Артем Ребров после открытой тренировки в Тарасовке, рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок России против «Локомотива», эмоциях от чемпионства и о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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— Совсем недавно команде вручили медали за золотой сезон. Какое сейчас настроение в команде после торжества?
— Главные эмоции
Сейчас все наши мысли о Суперкубке России. Готовимся в обычном режиме. Хорошо влился в команду Петкович. Приятный парень, уже подружился с Поповым. Но и мы все стараемся ему подсказывать, если нужно.
— Понимаете, что в игре с «Локомотивом» возможна серия пенальти?
— Конечно, это ведь кубковый матч, все может быть. Готовлюсь и к 11-метровым.
— Смотрели Кубок конфедераций? Что скажете о сборной России?
— Следили, переживали. Ребята выглядели достойно. Можно рассуждать, хорошо или плохо сыграли, но по самоотдаче вопросов точно нет никаких. Тем более противостояли не самым слабым соперником. Потом в
— Ну вот, теперь напишут, что Ребров болел за Германию, — вздохнул Трахтенберг.
— Само собой, Россия для меня все равно на первом месте! — тут же патриотично заявил вратарь.
— Что скажете о новой форме? Вас не беспокоит отсутствие белой полосы?
— А у нас, вратарей, свитера всегда отличались и полосы никогда не было. Я понимаю болельщиков, форма — историческая вещь для команды. Однако пусть они поймут нас сейчас правильно — мы пока думаем только о Суперкубке.
Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе «Локомотив» и начнется в 21.30 по московскому времени.
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