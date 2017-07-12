Артем Ребров: Насладиться чемпионством не успел

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Совсем недавно команде вручили медали за золотой сезон. Какое сейчас настроение в команде после торжества?

— Главные эмоции все-таки были выплеснуты при вручении кубка еще в мае. Сейчас их уже почти нет, готовимся к следующему сезону, оставили все успехи в прошлом. Это уже история. Если честно, я даже не успел насладиться чемпионством. Понял только, что нужно работать еще больше, чтобы доказать, что мы неслучайно стали чемпионами. Ведь всегда найдутся люди, которые сначала не верили, что мы победим, а теперь начнут рассуждать: «Ой, выиграли, но больше точно не возьмете титул».

Сейчас все наши мысли о Суперкубке России. Готовимся в обычном режиме. Хорошо влился в команду Петкович. Приятный парень, уже подружился с Поповым. Но и мы все стараемся ему подсказывать, если нужно.

— Понимаете, что в игре с «Локомотивом» возможна серия пенальти?

— Конечно, это ведь кубковый матч, все может быть. Готовлюсь и к 11-метровым.

— Смотрели Кубок конфедераций? Что скажете о сборной России?

— Следили, переживали. Ребята выглядели достойно. Можно рассуждать, хорошо или плохо сыграли, но по самоотдаче вопросов точно нет никаких. Тем более противостояли не самым слабым соперником. Потом в плей-офф, если честно, переживал за Германию. Молодая и симпатичная команда, нравится мне.

— Ну вот, теперь напишут, что Ребров болел за Германию, — вздохнул Трахтенберг.

— Само собой, Россия для меня все равно на первом месте! — тут же патриотично заявил вратарь.

— Что скажете о новой форме? Вас не беспокоит отсутствие белой полосы?

— А у нас, вратарей, свитера всегда отличались и полосы никогда не было. Я понимаю болельщиков, форма — историческая вещь для команды. Однако пусть они поймут нас сейчас правильно — мы пока думаем только о Суперкубке.

Напомним, что матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе «Локомотив» и начнется в 21.30 по московскому времени.