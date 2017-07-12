РФПЛ за счет трансляции матчей лиги за границей зарабатывает $8 млн за сезон

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«Зарубежные права проданы за сумму порядка восьми миллионов [долларов] за сезон. В более 50 странах показывается наш футбол, интерес к российскому чемпионату растет. Буквально два часа назад закончились переговоры, они были с Азией, где тоже растет интерес [к российскому футболу]. Уже есть предложения одной из компаний, которая рассматривает контракт на новый цикл», — сказал Прядкин.