Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30364724/
12 июля 2017, 15:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ за счет трансляции матчей лиги за границей зарабатывает $8 млн за сезон

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Стоимость права на показ матчей чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) за границей составляет $8 млн за сезон, игры турнира транслируются в 50 странах мира. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Матчи транслируются в 50 странах мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Зарубежные права проданы за сумму порядка восьми миллионов [долларов] за сезон. В более 50 странах показывается наш футбол, интерес к российскому чемпионату растет. Буквально два часа назад закончились переговоры, они были с Азией, где тоже растет интерес [к российскому футболу]. Уже есть предложения одной из компаний, которая рассматривает контракт на новый цикл», — сказал Прядкин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Шатов надеется, что ФК «Зенит» вернется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18

Шатов надеется, что ФК «Зенит» вернется в Лигу чемпионов по итогам сезона-2017/18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты санкт- петербургского «Зенита» по итогам предстоящего чемпионата России надеются завоевать место в Лиге чемпионов. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник команды Олег Шатов.
Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

Первый матч между ЦСКА и "Спартаком" в чемпионате КХЛ-2017/18 пройдет 7 октября

РФПЛ начала переговоры с "Матч ТВ" по поводу нового контракта на трансляцию матчей