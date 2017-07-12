Физиотерапевт сборной России по футболу вошел в штаб «Спартака»
МОСКВА, 12 июля. Аргентинский физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, также работающий со сборной России, вошел в штаб футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Аргентинский специалист приступил к работе в среду.
Свою карьеру Сан Мартин начинал в аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз» (1997−1998). Также он работал в другом аргентинском клубе «Атлетико де Росарио» (1999−2000) и в «Тиро Федераль». В июне 2013 года специалист начал работать в московском «Динамо». В августе 2016 года он был приглашен в штаб национальной сборной страны перед товарищескими встречами против команд Турции и Ганы.
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