Физиотерапевт сборной России по футболу вошел в штаб «Спартака»

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Аргентинский специалист приступил к работе в среду.

Свою карьеру Сан Мартин начинал в аргентинском «Ньюэллс Олд Бойз» (1997−1998). Также он работал в другом аргентинском клубе «Атлетико де Росарио» (1999−2000) и в «Тиро Федераль». В июне 2013 года специалист начал работать в московском «Динамо». В августе 2016 года он был приглашен в штаб национальной сборной страны перед товарищескими встречами против команд Турции и Ганы.