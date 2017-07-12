Изменение лимита на легионеров в РФПЛ будет рассмотрено не позже сентября

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«Стратегия развития футбола в РФ до 2030 года» требует от нас разработать систему к 2018 году. Думаю, не позднее сентября на исполкоме мы будем готовы рассмотреть идеи комитета по переформатированию лимита. Это будет обсуждаться в течение лета, и к сентябрю будем готовы все рассмотреть. Но последнее слово все равно остается за Минспортом, — сказал Рогачев.