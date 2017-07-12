Изменение лимита на легионеров в РФПЛ будет рассмотрено не позже сентября
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Идеи по изменению лимита на легионеров в чемпионате Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) будут рассмотрены до конца сентября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил юрисконсульт Российского футбольного союза (РФС) Денис Рогачев.
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«Стратегия развития футбола в РФ до 2030 года» требует от нас разработать систему к 2018 году. Думаю, не позднее сентября на исполкоме мы будем готовы рассмотреть идеи комитета по переформатированию лимита. Это будет обсуждаться в течение лета, и к сентябрю будем готовы все рассмотреть. Но последнее слово все равно остается за Минспортом, — сказал Рогачев.
Лимит по схеме «6+5», действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. На прошлой неделе
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