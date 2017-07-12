РФПЛ не планирует переносить матч «Спартака» и ЦСКА с декабря на другой месяц
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Матч второго круга чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА должен пройти 10 декабря, переносить его на другой месяц не планируется. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
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«Матч состоится 10 декабря на стадионе “Открытие-Арена”. Если не будет никаких
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