Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30364520/
12 июля 2017, 15:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ не планирует переносить матч «Спартака» и ЦСКА с декабря на другой месяц

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Матч второго круга чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА должен пройти 10 декабря, переносить его на другой месяц не планируется. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Матч должен пройти на стадионе Открытие-Арена 10 декабря. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Матч состоится 10 декабря на стадионе “Открытие-Арена”. Если не будет никаких форс-мажоров, он пройдет именно в этот день», — сказал Прядкин.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Артем Ребров: Насладиться чемпионством не успел

Артем Ребров: Насладиться чемпионством не успел

Вратарь «Спартака» Артем Ребров после открытой тренировки в Тарасовке, рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок России против «Локомотива», эмоциях от чемпионства и о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.
Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Победитель Суперкубка России по футболу получит 22,5 млн рублей

Первый матч между ЦСКА и "Спартаком" в чемпионате КХЛ-2017/18 пройдет 7 октября

РФПЛ начала переговоры с "Матч ТВ" по поводу нового контракта на трансляцию матчей