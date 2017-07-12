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12 июля 2017, 15:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Третья форма «Зенита» на следующий сезон будет фиолетового цвета

«Зенит» презентовал третий комплект формы на следующий сезон, сообщает официальный Твиттер клуба.

Зенит презентовал третий комплект формы на следующий сезон. Увеличить
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Форма выполнена в фиолетовом цвете.

«Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», — говорится в сообщении.

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