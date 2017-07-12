Третья форма «Зенита» на следующий сезон будет фиолетового цвета
«Зенит» презентовал третий комплект формы на следующий сезон, сообщает официальный Твиттер клуба.
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Форма выполнена в фиолетовом цвете.
«Вдохновением для резервного комплекта формы послужили три компонента: золотые цвета победителей, энергия клуба и произведения знаменитого Карла Фаберже, созданные в Петербурге для императорской семьи», — говорится в сообщении.
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