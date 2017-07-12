«Зенит» намерен купить защитника сборной Мексики

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Прошлый сезон 24-летний футболист провёл на правах аренды в Испании, играя за «Эспаньол».

У «Эспаньола» было право выкупить Рейеса у «Порту» за € 7 млн, однако испанский клуб не воспользовался этой опцией. Желание купить мексиканца выразил «Зенит», клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за защитника более € 7 млн, отмечает источник.

Сам Рейес на данный момент не дал ответ сине-бело-голубым, находясь в ожидании предложений из Англии и Испании. В Португалии полагают, что «Зенит» может убедить Рейеса перебраться в Россию, предложив ему заманчивые финансовые условия.

На Кубке конфедераций Рейес принял участие в трёх матчах сборной Мексики, включая игру с российскими футболистами, завершившуюся победой мексиканцев со счётом 2:1.