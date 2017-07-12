«Зенит» намерен купить защитника сборной Мексики
В сфере интересов «Зенита» находится защитник «Порту» и сборной Мексики Диего Рейес, сообщает португальское издание Diário de Notícias.
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Прошлый сезон 24-летний футболист провёл на правах аренды в Испании, играя за «Эспаньол».
У «Эспаньола» было право выкупить Рейеса у «Порту» за € 7 млн, однако испанский клуб не воспользовался этой опцией. Желание купить мексиканца выразил «Зенит», клуб из
Сам Рейес на данный момент не дал ответ
На Кубке конфедераций Рейес принял участие в трёх матчах сборной Мексики, включая игру с российскими футболистами, завершившуюся победой мексиканцев со счётом 2:1.
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