Прядкин: Билетов на матч за Суперкубок России по футболу практически не осталось

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«Кубок конфедераций задал старт нашего сезона, а первый матч — это игра за Суперкубок, на которую практически не осталось билетов», — сказал Прядкин.

Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив», игра начнется в 21:30 мск.

«Спартак» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.