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12 июля 2017, 15:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Прядкин: Билетов на матч за Суперкубок России по футболу практически не осталось

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Практически все билеты на матч за Суперкубок России по футболу между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» проданы. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Встреча между Спартаком и Локомотивом состоится в пятницу в Москве. Увеличить
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«Кубок конфедераций задал старт нашего сезона, а первый матч — это игра за Суперкубок, на которую практически не осталось билетов», — сказал Прядкин.

Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив», игра начнется в 21:30 мск.

«Спартак» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.

Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победу в турнире одержала сборная Германии.

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