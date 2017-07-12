Прядкин: Билетов на матч за Суперкубок России по футболу практически не осталось
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Практически все билеты на матч за Суперкубок России по футболу между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» проданы. Об этом на пресс- конференции в ТАСС сообщил президент Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
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«Кубок конфедераций задал старт нашего сезона, а первый матч — это игра за Суперкубок, на которую практически не осталось билетов», — сказал Прядкин.
Матч состоится в пятницу в Москве на стадионе «Локомотив», игра начнется в 21:30 мск.
«Спартак» является действующим чемпионом России, а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.
Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве,
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