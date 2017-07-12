Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30363984/
12 июля 2017, 15:16 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агенты получили €1,59 млн при переходе Халка из «Зенита» в «Шанхай СИПГ»

ТАСС, 12 июля. Агенты бразильского футболиста Халка получили €1,59 млн при переходе игрока из санкт-петербургского «Зенита» в китайский «Шанхай СИПГ». Об этом сообщает пресс-служба Китайской футбольной ассоциации (КФА).

Бразилец перешел в китайский клуб в июне 2016 года за €558 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бразилец перешел в китайский клуб в июне 2016 года за €55,8 млн.

Больше представителей 30-летнего Халка в чемпионате Китая заработали только посредники Рамиреса. Они получили 2,36 млн евро при переходе футболиста из английского «Челси» в «Цзянсу Сунин».

Халк выступал за «Зенит» в 2012—2016 годах. В составе петербургской команды он стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка страны (2015). За «Зенит» футболист провел 148 матчей, в которых забил 76 голов. В составе сборной Бразилии футболист принял участие в 48 матчах и забил 11 голов.

За «Шанхай СИПГ» в сезоне-2016/17 Халк сыграл 29 матчей и забил 19 мячей.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Госдума ратифицировала конвенцию СЕ по безопасности на спортивных мероприятиях

Статус "Неограниченно свободный агент" присвоен 25 игрокам АНО ОХК "Динамо"

Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков