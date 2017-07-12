Мирча Луческу: Только подписал контракт с «Зенитом», ко мне стали ходить Халк, Гарай, Витсель — «Мистер, отпустите!»
Бывший главный тренер
сине-бело-голубых в интервью «СЭ» рассказал о первых днях в команде из Петербурга.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый — Халк! — вспоминает Луческу.
— Удержать невозможно?
— Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?
— Не могли?
— Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!
— С теми же речами?
— «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом — Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было всё это узнавать?
— Страшно представить.
— Мы выступали в Лиге Европы. Я смотрел молодых футболистов — быстро понял, что им ещё рано на такой уровень. Качество игры «Зенита» поначалу было не очень. Когда взяли Жулиану и Мака, начали выглядеть здорово. Выдали серию — 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!
Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтоб ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему “Зенит” столько тратит?!» Я хотел
— Это удачный трансфер?
— Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Смольникова спросите!
— Непременно спрошу.
— У меня были замечательные отношения именно с русскими футболистами. Исключение — Шатов.
— Почему?
— Шатов держался
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter