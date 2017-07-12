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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30363761/
12 июля 2017, 15:19 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мирча Луческу: Только подписал контракт с «Зенитом», ко мне стали ходить Халк, Гарай, Витсель — «Мистер, отпустите!»

Бывший главный тренер сине-бело-голубых в интервью «СЭ» рассказал о первых днях в команде из Петербурга.

Бывший главный тренер <nobr>сине-бело-голубых</nobr> дал откровенное интервью СЭ. Увеличить
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— Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый — Халк! — вспоминает Луческу.

— Удержать невозможно?

— Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

— Не могли?

— Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!

— С теми же речами?

— «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом — Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было всё это узнавать?

— Страшно представить.

— Мы выступали в Лиге Европы. Я смотрел молодых футболистов — быстро понял, что им ещё рано на такой уровень. Качество игры «Зенита» поначалу было не очень. Когда взяли Жулиану и Мака, начали выглядеть здорово. Выдали серию — 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!

Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтоб ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему “Зенит” столько тратит?!» Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Ещё мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…

— Это удачный трансфер?

— Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Смольникова спросите!

— Непременно спрошу.

— У меня были замечательные отношения именно с русскими футболистами. Исключение — Шатов.

— Почему?

— Шатов держался чуть-чуть в стороне. Это совсем другой вопрос. Прежний «Зенит» играл только через Халка, всё строилось на контратаках. Контроль мяча — максимум 40 процентов. Соперник, как правило, владел мячом больше. Я решил поменять всё это!

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