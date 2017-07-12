Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30363750/
12 июля 2017, 15:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС запретил «Анжи» регистрировать новых игроков

ТАСС, 12 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила махачкалинскому «Анжи» регистрировать новых игроков до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Причиной стала невыплата задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба <span class=error>Седрику</span> <span class=error>Ямбере</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Палата также обязала «Анжи» выплатить центральноафриканскому футболисту проценты за задержку выплаты задолженности.

Ямбере выступал за махчкалинский клуб в 2012 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе «Анжи».

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
12 июля

Госдума ратифицировала конвенцию СЕ по безопасности на спортивных мероприятиях

Статус "Неограниченно свободный агент" присвоен 25 игрокам АНО ОХК "Динамо"

Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков