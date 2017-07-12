В отличие от прошлогодних предматчевых мероприятий в Тарасовке, первый день открытых дверей сезона — 2017/18 задал новый тренд — теперь главных действующих лиц приводят на пресс-конференцию не по одному, как раньше, а вместе.

— Насколько определились с составом на матч с «Локо»? — таким был первый вопрос Каррере.

— Все игроки хорошо себя чувствуют. По составу пока есть определённые сомнения, но завтра уже собираюсь окончательно определиться.

— Как планируете удержать Ари, который всё время забивает «Спартаку»?

— Это классный нападающий, который, несмотря на небольшой рост, отлично умеет играть головой. Он очень опасен, потому надо быть осторожными.



— В чём силен и в чём слаб «Локомотив»?

— Мы видели несколько игр «Локо» на сборах. Полное впечатление составить было сложно. Ничего конкретного. Но мы знаем, что должны делать.



— Как будете закрывать позицию травмированного Зобнина?

— Роман — отличный игрок, способный закрыть у нас две-три позиции. Нужен исполнитель, способный его заменить.



— Как вам новичок Марко Петкович?

— Он молод, многое умеет и может помочь команде. Но сейчас Марко нужно набирать физическую форму. Над этим мы и работаем.

— Как проходит его адаптация?

— Хорошо влился в коллектив, — вклинился ненадолго в разговор вице-капитан Артём Ребров. — Нормально со всеми общается, с Ивелином Поповым, смотрю, ходит уже везде.

— Кроме Петковича, «Спартак» пока никого не приобрел. Ждать ли усиления?

— Сегодня и сейчас мы думаем только Суперкубке и только о «Локомотиве».

— В чём специфика такого матча?

— Я выигрывал Суперкубок и как игрок, и как второй тренер в «Юве». Второй титул запомнился, конечно, больше, ведь я с детства болел за «Ювентус».



— Болельщики «Спартака» неоднозначно приняли новую форму команды. А вам она нравится?

— Главное — под футболкой, а что на ней — не так важно.



Тут Артём Ребров вновь понял, что без вице-капитана в столь щепетильной теме не обойтись: «Слышал о претензиях болельщиков, но поверьте, мы сейчас думаем только о предстоящем сезоне, это сейчас важнее всего».

— Массимо, как вам состояние «сборников» после Кубка конфедераций — 2017?

— Ребята практически не отдыхали, они работали в сборной. После всего пяти дней отпуска они сейчас приходят в нужные кондиции. Состояние приемлемое.



— Как относитесь к идее лимита на следующий сезон?

— Думаю, это хорошая идея. Она больше относится к российской сборной, у игроков которой должно быть больше практики, чтобы развиваться. Чтобы сборная была сильнее, клубы должны полагаться на своих игроков. Ограничить количество иностранцев с 15 до 7−8 — правильное решение, ведь это будут более качественные игроки, которые усилят клубы и смогут поделиться опытом с молодим игроками.