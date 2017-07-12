Президент «Ростова» рассказал, с чем связан уход Бердыева из клуба
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, при каких обстоятельствах произошёл уход из ростовского клуба Курбана Бердыева, который вернулся на пост главного тренера «Рубина».
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Видимо, что-то случилось...
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«С Курбаном Бердыевым и с тренерским штабом у нас хорошие отношения. Это замечательные люди и настоящие профессионалы. Уход Курбана Бекиевича из Ростова был связан с тем, что его пригласили в “Рубин”, для него это вызов. В своё время было отдано много сил и души этому клубу. С командой из Казани Курбан Бекиевич выиграл много титулов, было вложено много сил, и, когда с ним некрасиво обошлись, он хотел вернуться и доказать, что с ним поступили неправильно.
Спасибо за эти 2,5 года Курбану Бекиевичу и его тренерскому штабу. Они подарили нашим болельщикам настоящую сказку. Мы продолжаем сотрудничество с Курбаном Бекиевичем, при поддержке администрации города
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