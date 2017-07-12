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12 июля 2017, 15:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Президент «Ростова» рассказал, с чем связан уход Бердыева из клуба

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, при каких обстоятельствах произошёл уход из ростовского клуба Курбана Бердыева, который вернулся на пост главного тренера «Рубина».

Президент Ростова <span class=error>Арташес</span> Арутюнянц рассказал при каких обстоятельствах произошёл уход из ростовского клуба <span class=error>Курбана</span> <span class=error>Бердыева</span> который вернулся на пост главного тренера Рубина. Увеличить
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«С Курбаном Бердыевым и с тренерским штабом у нас хорошие отношения. Это замечательные люди и настоящие профессионалы. Уход Курбана Бекиевича из Ростова был связан с тем, что его пригласили в “Рубин”, для него это вызов. В своё время было отдано много сил и души этому клубу. С командой из Казани Курбан Бекиевич выиграл много титулов, было вложено много сил, и, когда с ним некрасиво обошлись, он хотел вернуться и доказать, что с ним поступили неправильно.

Спасибо за эти 2,5 года Курбану Бекиевичу и его тренерскому штабу. Они подарили нашим болельщикам настоящую сказку. Мы продолжаем сотрудничество с Курбаном Бекиевичем, при поддержке администрации города Ростова-на-Дону запущен проект “Футбол детям”, который мы планируем развивать», — цитирует Аратюнянца официальный сайт «Ростова».

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