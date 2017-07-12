Президент «Ростова» рассказал, с чем связан уход Бердыева из клуба

«С Курбаном Бердыевым и с тренерским штабом у нас хорошие отношения. Это замечательные люди и настоящие профессионалы. Уход Курбана Бекиевича из Ростова был связан с тем, что его пригласили в “Рубин”, для него это вызов. В своё время было отдано много сил и души этому клубу. С командой из Казани Курбан Бекиевич выиграл много титулов, было вложено много сил, и, когда с ним некрасиво обошлись, он хотел вернуться и доказать, что с ним поступили неправильно.



Спасибо за эти 2,5 года Курбану Бекиевичу и его тренерскому штабу. Они подарили нашим болельщикам настоящую сказку. Мы продолжаем сотрудничество с Курбаном Бекиевичем, при поддержке администрации города Ростова-на-Дону запущен проект “Футбол детям”, который мы планируем развивать», — цитирует Аратюнянца официальный сайт «Ростова».