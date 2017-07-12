«Локомотив» объявил о подписании контракта с футболистом Коряном
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим Аршаком Коряном. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Условия соглашения не разглашаются. Ранее ТАСС сообщил, что «Локомотив» согласовал условия двухлетнего контракта с футболистом.
«Немного нервничал, когда подписывал контракт, — сказал Корян. —
Корян является воспитанником «Локомотива» и выступал за железнодорожников в сезоне-2013/14. В начале 2015 года футболист не стал продлевать контракт с московским клубом и перешел в голландский «Витесс». Этим летом 22-летний нападающий провел первый сбор вместе с «Локомотивом».
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