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12 июля 2017, 15:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» объявил о подписании контракта с футболистом Коряном

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с нападающим Аршаком Коряном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 22-летним нападающим рассчитано на два года. Увеличить
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Условия соглашения не разглашаются. Ранее ТАСС сообщил, что «Локомотив» согласовал условия двухлетнего контракта с футболистом.

«Немного нервничал, когда подписывал контракт, — сказал Корян. — Все-таки я провел в “Локомотиве” более десяти лет. Возвращение в клуб — большой шаг для меня. В “Локомотиве” хорошая конкуренция, и это всегда здорово. Чувствую, что готов помочь команде».

Корян является воспитанником «Локомотива» и выступал за железнодорожников в сезоне-2013/14. В начале 2015 года футболист не стал продлевать контракт с московским клубом и перешел в голландский «Витесс». Этим летом 22-летний нападающий провел первый сбор вместе с «Локомотивом».

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