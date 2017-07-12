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12 июля 2017, 13:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Президент «Ростова»: В числе кандидатов на пост тренера были испанец и итальянец

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, почему клуб решил назначить на должность главного тренера Леонида Кучука, а также отметил, что «Ростов» не рассматривал кандидатуру тренера Дмитрия Кириченко на этот пост.

Президент Ростова <span class=error>Арташес</span> Арутюнянц рассказал почему клуб решил назначить на должность главного тренера Леонида <span class=error>Кучука</span> а также отметил что Ростов не рассматривал кандидатуру тренера Дмитрия <span class=error>Кириченко</span> на этот пост. Увеличить
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«Мы выбирали из пяти кандидатов: испанец, итальянец и три русскоязычных тренера. Со всеми мы провели переговоры. По сути, команду нужно строить с нуля, очень серьёзные обновления. Мы приняли решение, что Леонид Станиславович нам подходит больше всего. Это высококлассный специалист, в которого мы верим. Кредит доверия у него очень большой, мы выбрали очень хорошего тренера.

Мы не рассматривали кандидатуру Кириченко на должность главного тренера, у него нет самостоятельного опыта работы и собственного тренерского штаба. Для нас это большие риски, и для него тоже. Дмитрий Сергеевич молодой талантливый тренер, и мы убеждены, что у него будет прекрасная тренерская карьера. Вопрос его ухода никогда не стоял. Также мы сделали предложение Александру Маслову и Михаилу Осинову возглавить дублирующий состав. В клубе должны работать люди, у которых “Ростов” в сердце и кому небезразлична судьба команды, кто сам здесь играл и хочет, чтобы у клуба всё было хорошо. Поэтому мы сделали ставку на своих ребят», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.

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