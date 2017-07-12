Каррера: Российский футбол должен сокращать количество легионеров, если хочет развиваться

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Открытым остается вопрос с пропорциями иностранных и российских игроков в заявке.

«Я думаю, проблема лимита больше относится к сборной России. У молодых россиян должно быть больше практики. Если российский футбол хочет развиваться, то нужно полагаться больше на своих игроков, ограничивать количество иностранцев, как это было в других странах. Может, будут семь-восемь хороших легионеров, которые помогут российским ребятам расти», — сказал Каррера.