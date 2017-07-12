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12 июля 2017, 13:15 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: Российский футбол должен сокращать количество легионеров, если хочет развиваться

ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Количество легионеров в российском футболе должно сокращаться, чтобы было развитие молодых игроков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.

5 июля <nobr>вице-премьер</nobr> РФ президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Увеличить
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5 июля вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что лимит на легионеров на поле с сезона-2018/19 будет заменен на лимит в заявке. Открытым остается вопрос с пропорциями иностранных и российских игроков в заявке.

«Я думаю, проблема лимита больше относится к сборной России. У молодых россиян должно быть больше практики. Если российский футбол хочет развиваться, то нужно полагаться больше на своих игроков, ограничивать количество иностранцев, как это было в других странах. Может, будут семь-восемь хороших легионеров, которые помогут российским ребятам расти», — сказал Каррера.

Лимит по схеме «6+5», действующий в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. Лимит «10+15» в заявке, который ранее был предложен рабочей группой РФС, предусматривает, что клубы не смогут заявлять на сезон более 10 иностранных футболистов, однако их число на поле ограничено не будет.

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Каррера: «Спартак» должен забыть прошлый сезон перед матчем за Суперкубок России

ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты и тренеры «Спартака» должны забыть предыдущий чемпионский сезон при подготовке к матчу за Суперкубок России против «Локомотива». Об этом журналистам сказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
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