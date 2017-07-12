Каррера: Российский футбол должен сокращать количество легионеров, если хочет развиваться
ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Количество легионеров в российском футболе должно сокращаться, чтобы было развитие молодых игроков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера.
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5 июля
«Я думаю, проблема лимита больше относится к сборной России. У молодых россиян должно быть больше практики. Если российский футбол хочет развиваться, то нужно полагаться больше на своих игроков, ограничивать количество иностранцев, как это было в других странах. Может, будут
Лимит по схеме «6+5», действующий в Российской футбольной
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