«Рубин» объявил о расторжении контракта с футболистом Дядюном в его день рождения

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Клуб и нападающий, которому в среду исполнилось 29 лет, разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Срок соглашения Дядюна с «Рубином» истекал летом 2018 года.

Дядюн стал игроком «Рубина» в 2005 году в возрасте 16 лет и дебютировал в российской премьер-лиге в 2007 году. Потом форвард выступал на правах аренды за «Ростов» (2008 год), «Томь» (2009) и «Спартак-Нальчик» (2010). С 2013 по 2014 годы Дядюн играл за московское «Динамо», а после снова вернулся в «Рубин». В общей сложности Дядюн отыграл за «Рубин» 131 матч, забил 20 мячей.