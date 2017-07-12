«Рубин» объявил о расторжении контракта с футболистом Дядюном в его день рождения
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Казанский «Рубин» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом команды Владимиром Дядюном.
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Видимо, что-то случилось...
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Клуб и нападающий, которому в среду исполнилось 29 лет, разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Срок соглашения Дядюна с «Рубином» истекал летом 2018 года.
Дядюн стал игроком «Рубина» в 2005 году в возрасте 16 лет и дебютировал в российской
В минувшем сезоне футболист не провел за «Рубин» ни одного матча
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