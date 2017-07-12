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12 июля 2017, 13:10 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Рубин» объявил о расторжении контракта с футболистом Дядюном в его день рождения

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Казанский «Рубин» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом команды Владимиром Дядюном.

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Клуб и нападающий, которому в среду исполнилось 29 лет, разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Срок соглашения Дядюна с «Рубином» истекал летом 2018 года.

Дядюн стал игроком «Рубина» в 2005 году в возрасте 16 лет и дебютировал в российской премьер-лиге в 2007 году. Потом форвард выступал на правах аренды за «Ростов» (2008 год), «Томь» (2009) и «Спартак-Нальчик» (2010). С 2013 по 2014 годы Дядюн играл за московское «Динамо», а после снова вернулся в «Рубин». В общей сложности Дядюн отыграл за «Рубин» 131 матч, забил 20 мячей.

В минувшем сезоне футболист не провел за «Рубин» ни одного матча из-за травм и потери места в основном составе. В последний раз нападающий выходил в футболке казанского клуба 11 мая 2016 года в матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи» (1:2).

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