Каррера: «Спартак» должен забыть прошлый сезон перед матчем за Суперкубок России

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В среду «Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке. Игра за Суперкубок России пройдет в пятницу в Москве. Встреча начнется в 21:30 мск.

«Мы видели товарищеские матчи ["Локомотива"], которые могут на что-то намекнуть, знаем, что будем делать. Мы должны как можно лучше подготовиться к игре и забыть, что было в прошлом сезоне», — сказал Каррера.

Тренер «Спартака» также прокомментировал игру бразильского нападающего «Локомотива» Ари. «Очень опасный нападающий, мы должны быть осторожны. Несмотря на свой невысокий рост, он хорошо играет на втором этаже», — отметил итальянский специалист.

В субботу состоялось торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» за победу в чемпионате России сезона-2016/17. «Основные эмоции были, когда получали кубок, поэтому их не было на вручении медалей. Думаю, мы нарадовались, это уже история», — сказал Каррера.

«Сейчас все хорошо себя чувствуют, и завтра вечером я определюсь с составом [на матч с «Локомотивом"], — добавил тренер.