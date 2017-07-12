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12 июля 2017, 13:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Каррера: «Спартак» должен забыть прошлый сезон перед матчем за Суперкубок России

ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 июля. /ТАСС/. Футболисты и тренеры «Спартака» должны забыть предыдущий чемпионский сезон при подготовке к матчу за Суперкубок России против «Локомотива». Об этом журналистам сказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Как рассказал главный тренер <nobr>красно-белых</nobr> он определится с составом на матч с Локомотивом в четверг вечером. Увеличить
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В среду «Спартак» провел тренировку на базе в Тарасовке. Игра за Суперкубок России пройдет в пятницу в Москве. Встреча начнется в 21:30 мск.

«Мы видели товарищеские матчи ["Локомотива"], которые могут на что-то намекнуть, знаем, что будем делать. Мы должны как можно лучше подготовиться к игре и забыть, что было в прошлом сезоне», — сказал Каррера.

Тренер «Спартака» также прокомментировал игру бразильского нападающего «Локомотива» Ари. «Очень опасный нападающий, мы должны быть осторожны. Несмотря на свой невысокий рост, он хорошо играет на втором этаже», — отметил итальянский специалист.

В субботу состоялось торжественное вручение золотых медалей футболистам, тренерам и персоналу «Спартака» за победу в чемпионате России сезона-2016/17. «Основные эмоции были, когда получали кубок, поэтому их не было на вручении медалей. Думаю, мы нарадовались, это уже история», — сказал Каррера.

«Сейчас все хорошо себя чувствуют, и завтра вечером я определюсь с составом [на матч с «Локомотивом"], — добавил тренер.

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