«Зенит» представил домашнюю форму на сезон-2017/18
«Зенит» и Nike представили домашнюю игровую форму петербургской команды сезона-2017/18.
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Домашняя футболка нового сезона —
Первый матч в новой форме
«Дизайн новой экипировки вдохновлен традициями клуба и связью поколений, которых объединяет верность “Зениту”. За основу была взята форма легендарного матча 1950 года против ленинградского “Динамо”: светлая футболка, темные шорты и увеличенный логотип клуба. Новая домашняя форма сезона-2017/2018 выполнена в аналогичных цветовых решениях», — отмечается в
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