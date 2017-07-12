Суперкубковое проклятие «Спартака»

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«Спартак»

Несмотря на то что в матче за Суперкубок России — 2017 спартаковцы будут номинальными хозяевами, встреча пройдет на стадионе их соперников — на арене «Локомотив» в Черкизово.

Пожалуй, единственной значимой привилегией от «домашнего» поединка для красно-белых станет выбор цвета формы, в которой футболисты команды появятся на поле. Ожидается, что действующие чемпионы страны сыграют против «железнодорожников» в красном обмундировании. При этом точно известно, что за Суперкубок коллектив Массимо Карреры поборется в экипировке нового дизайна, который вызвал множество споров у общественности — на футболке внезапно не оказалось легендарной полосы, зато добавился дополнительный спонсорский логотип.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWUTa9mBXN-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Выйдем на матч за Суперкубок России в новой форме от @nikefootball #вернулисьправить</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-09T07:21:26+00:00">Июл 9 2017 в 12:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В то же время сам «Спартак», кажется, межсезонье проводит в максимально спокойном ритме — пожалуй, лучший вариант для клуба, лишь пару месяцев назад впервые за 16 лет ставшего триумфатором внутреннего первенства и теперь готовящегося защищать звание.

Единственным новичком команды на данный момент является 24-летний сербский защитник Марко Петкович, в минувшем сезоне выступавший за белградскую «Црвену Звезду». В Москву он перебрался на правах свободного агента.

Также спартаковцы выкупили у «Анжи» права на оборонца Георгия Тигиева, ранее игравшего за красно-белых в качестве арендованного футболиста. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила €1 млн. Кроме того, столичная команда пролонгировала соглашения с вратарем Артемом Ребровым (до 2020 года) и защитником Ильей Кутеповым (до 2021-го).

Главным же слухом, витающим вокруг чемпионов России (если не считать совсем уж очевидную «утку» с якобы возвращением Артема Дзюбы), остается возможный переход в коллектив лучшего бомбардира двух последних розыгрышей РФПЛ Федора Смолова. Переезд нападающего «Краснодара» в стан «Спартака», впрочем, тоже маловероятен — уже не раз говорилось, что в руководстве «быков» не собираются отпускать форварда к красно-белым менее чем за €30 млн (сумма отступных, прописанная в контракте бомбардира), на что не пойдут уже сами потенциальные покупатели.

Практически полное отсутствие новых лиц в команде, однако, вовсе не печалит многочисленных болельщиков красно-белых — главное, что остался «волшебник» Каррера, едва ли не единолично превративший раздираемый постоянными скандалами клуб в заслуженного триумфатора внутреннего первенства. Причем получается радовать поклонников команды, вселяя в их сердца дополнительную надежду на продолжение «банкета», у итальянского специалиста и по ходу межсезонья.

Так, к примеру, на торжественном вручении золотых медалей Массимо в очередной раз восхитил всех своими навыками мотиватора, сняв награду с шеи почти сразу же после ее получения, заявив, что «победа — это уже история», чем показал свой немалый настрой на предстоящий сезон. И его идеальным началом, конечно, будет победа в матче за Суперкубок России — турнире, ни разу не покорявшемся коллективу.

Добавим, что готовятся красно-белые ко встрече на базе в Тарасовке — в столицу команда с последнего австрийского сбора вернулась в конце минувшей недели. В ходе межсезонья коллектив провел три контрольных встречи — с «Чертаново» (2:1), сербским «Вождовацем» (3:2) и хорватским «Славен Белупо» (1:1).

В данный момент в общей группе спартаковцев не тренируются лишь хавбек Роман Зобнин, продолжающий восстанавливаться после тяжелой травмы связок колена, а также защитник Сердар Таски, залечивающий перелом пальца руки — немец в отличие от Романа имеет шансы сыграть против «железнодорожников».

«Локомотив»

«Локомотив», двукратный обладатель Суперкубка, пока что проводит текущее трансферное окно не многим активнее «Спартака», работая при этом больше на экспорт: команду уже успели покинуть вратарь Илья Абаев, защитники Ренат Янбаев и Роман Шишкин, полузащитник Майкон, а также нападающие Игорь Портнягин и Петар Шкулетич.

В то же время пополнил состав клуба голкипер Никита Медведев, этой весной установивший рекорд по продолжительности «сухой» серии чемпионата России. Плюс «железнодорожниками» был выкуплен оборонец Соломон Кверквелия и продлена аренда форварда Ари (что должно быть особенно важно в преддверии встречи со спартаковцами, в матчах против которых бразилец забивает с завидной частотой).

Интересно, что последний сбор подопечные Юрия Семина — так же, как и их предстоящие соперники — провели в Австрии, сыграв три товарищеских матча: со словенскими «Рударом B» (1:1) и «Анкараном» (10:0), а также хорватской «Риекой» (0:1). Правда, в столицу коллектив вернулся на неделю раньше красно-белых, начав тренировки в Баковке уже 4 июля.

Свою подготовку к поединку проводит и стадион клуба. На арене завершаются косметические ремонтные работы: установлены новые кресла и информационные табло, несколько улучшен внешний вид подтрибунных помещений.

Стоит отметить, что в ходе предыдущей недели «железнодорожниками» было объявлено о создании в структуре клуба второй команды, получившей название «Казанка». Как гласит официальный сайт «железнодорожников», «коллектив будет комплектоваться из выпускников академии клуба и футболистов молодежного состава, после создания новой команды молодые ребята получат возможность прогрессировать на новом для себя уровне, а выступать «Казанка» будет во втором дивизионе в зоне «Запад». Примечательно, что одним из футболистов фарм-клуба стал легендарный для красно-зеленых нападающий Дмитрий Сычев. Последним профессиональным коллективом, цвета которого защищал форвард, был «Окжетпес» из Казахстана.