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12 июля 2017, 12:50 | Футбол: Премьер-лига | Газета.Ру

Суперкубковое проклятие «Спартака»

В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив». «Газета.Ru» рассказывает о последних новостях из станов команд, а также о том, как соперники готовятся ко встрече.

В пятницу 14 июля в Москве состоится матч за <span class=error>Суперкубок</span> России по футболу в котором сразятся столичные Спартак и Локомотив. Газета.Ru рассказывает о последних новостях из станов команд а также о том как соперники готовятся ко встрече. Увеличить
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«Спартак»

Несмотря на то что в матче за Суперкубок России — 2017 спартаковцы будут номинальными хозяевами, встреча пройдет на стадионе их соперников — на арене «Локомотив» в Черкизово.

Пожалуй, единственной значимой привилегией от «домашнего» поединка для красно-белых станет выбор цвета формы, в которой футболисты команды появятся на поле. Ожидается, что действующие чемпионы страны сыграют против «железнодорожников» в красном обмундировании. При этом точно известно, что за Суперкубок коллектив Массимо Карреры поборется в экипировке нового дизайна, который вызвал множество споров у общественности — на футболке внезапно не оказалось легендарной полосы, зато добавился дополнительный спонсорский логотип.

В то же время сам «Спартак», кажется, межсезонье проводит в максимально спокойном ритме — пожалуй, лучший вариант для клуба, лишь пару месяцев назад впервые за 16 лет ставшего триумфатором внутреннего первенства и теперь готовящегося защищать звание.

Единственным новичком команды на данный момент является 24-летний сербский защитник Марко Петкович, в минувшем сезоне выступавший за белградскую «Црвену Звезду». В Москву он перебрался на правах свободного агента.

Также спартаковцы выкупили у «Анжи» права на оборонца Георгия Тигиева, ранее игравшего за красно-белых в качестве арендованного футболиста. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила €1 млн. Кроме того, столичная команда пролонгировала соглашения с вратарем Артемом Ребровым (до 2020 года) и защитником Ильей Кутеповым (до 2021-го).

Главным же слухом, витающим вокруг чемпионов России (если не считать совсем уж очевидную «утку» с якобы возвращением Артема Дзюбы), остается возможный переход в коллектив лучшего бомбардира двух последних розыгрышей РФПЛ Федора Смолова. Переезд нападающего «Краснодара» в стан «Спартака», впрочем, тоже маловероятен — уже не раз говорилось, что в руководстве «быков» не собираются отпускать форварда к красно-белым менее чем за €30 млн (сумма отступных, прописанная в контракте бомбардира), на что не пойдут уже сами потенциальные покупатели.

Практически полное отсутствие новых лиц в команде, однако, вовсе не печалит многочисленных болельщиков красно-белых — главное, что остался «волшебник» Каррера, едва ли не единолично превративший раздираемый постоянными скандалами клуб в заслуженного триумфатора внутреннего первенства. Причем получается радовать поклонников команды, вселяя в их сердца дополнительную надежду на продолжение «банкета», у итальянского специалиста и по ходу межсезонья.

Так, к примеру, на торжественном вручении золотых медалей Массимо в очередной раз восхитил всех своими навыками мотиватора, сняв награду с шеи почти сразу же после ее получения, заявив, что «победа — это уже история», чем показал свой немалый настрой на предстоящий сезон. И его идеальным началом, конечно, будет победа в матче за Суперкубок России — турнире, ни разу не покорявшемся коллективу.

Добавим, что готовятся красно-белые ко встрече на базе в Тарасовке — в столицу команда с последнего австрийского сбора вернулась в конце минувшей недели. В ходе межсезонья коллектив провел три контрольных встречи — с «Чертаново» (2:1), сербским «Вождовацем» (3:2) и хорватским «Славен Белупо» (1:1).

В данный момент в общей группе спартаковцев не тренируются лишь хавбек Роман Зобнин, продолжающий восстанавливаться после тяжелой травмы связок колена, а также защитник Сердар Таски, залечивающий перелом пальца руки — немец в отличие от Романа имеет шансы сыграть против «железнодорожников».

«Локомотив»

«Локомотив», двукратный обладатель Суперкубка, пока что проводит текущее трансферное окно не многим активнее «Спартака», работая при этом больше на экспорт: команду уже успели покинуть вратарь Илья Абаев, защитники Ренат Янбаев и Роман Шишкин, полузащитник Майкон, а также нападающие Игорь Портнягин и Петар Шкулетич.

В то же время пополнил состав клуба голкипер Никита Медведев, этой весной установивший рекорд по продолжительности «сухой» серии чемпионата России. Плюс «железнодорожниками» был выкуплен оборонец Соломон Кверквелия и продлена аренда форварда Ари (что должно быть особенно важно в преддверии встречи со спартаковцами, в матчах против которых бразилец забивает с завидной частотой).

Интересно, что последний сбор подопечные Юрия Семина — так же, как и их предстоящие соперники — провели в Австрии, сыграв три товарищеских матча: со словенскими «Рударом B» (1:1) и «Анкараном» (10:0), а также хорватской «Риекой» (0:1). Правда, в столицу коллектив вернулся на неделю раньше красно-белых, начав тренировки в Баковке уже 4 июля.

Свою подготовку к поединку проводит и стадион клуба. На арене завершаются косметические ремонтные работы: установлены новые кресла и информационные табло, несколько улучшен внешний вид подтрибунных помещений.

Стоит отметить, что в ходе предыдущей недели «железнодорожниками» было объявлено о создании в структуре клуба второй команды, получившей название «Казанка». Как гласит официальный сайт «железнодорожников», «коллектив будет комплектоваться из выпускников академии клуба и футболистов молодежного состава, после создания новой команды молодые ребята получат возможность прогрессировать на новом для себя уровне, а выступать «Казанка» будет во втором дивизионе в зоне «Запад». Примечательно, что одним из футболистов фарм-клуба стал легендарный для красно-зеленых нападающий Дмитрий Сычев. Последним профессиональным коллективом, цвета которого защищал форвард, был «Окжетпес» из Казахстана.

Добавим, что в матче со «Спартаком» точно не сыграет центрдеф «Локо» Ведран Чорлука, в апреле получивший разрыв ахилла. Также из-за повреждения может пропустить встречу латераль Виталий Денисов.

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