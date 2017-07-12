«Зенит» продлил контракт с Зыряновым

Новое соглашение с полузащитником сине-бело-голубых рассчитано до конца сезона-2017/18.

39-летний воспитанник пермского футбола стал игроком «Зенита» в 2007 году. В составе петербуржцев он сыграл 286 матчей, в которых отметился 39 голами и 60 результативными передачами.



Вместе с «Зенитом» Зырянов трижды становился чемпионом России, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также четырежды входил в списки 33 лучших футболистов страны.



В «Зените"-2 Зырянов выступает с 2014 года. За это время он провёл на поле 85 матчей, в которых отличился 10 раз.