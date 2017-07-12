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12 июля 2017, 12:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» продлил контракт с Зыряновым

«Зенит» продлил контракт с полузащитником Константином Зыряновым.

Зенит продлил контракт с полузащитником Константином <span class=error>Зыряновым</span>. Увеличить
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Новое соглашение с полузащитником сине-бело-голубых рассчитано до конца сезона-2017/18.

39-летний воспитанник пермского футбола стал игроком «Зенита» в 2007 году. В составе петербуржцев он сыграл 286 матчей, в которых отметился 39 голами и 60 результативными передачами.

Вместе с «Зенитом» Зырянов трижды становился чемпионом России, завоевывал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА, а также четырежды входил в списки 33 лучших футболистов страны.

В «Зените"-2 Зырянов выступает с 2014 года. За это время он провёл на поле 85 матчей, в которых отличился 10 раз.

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