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12 июля 2017, 11:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» объявил об уходе Дядюна

Обновлено: 7:46
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

«Рубин» и нападающий Владимир Дядюн расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Владимир Дядюн пришёл в «Рубин» в 2005 году в возрасте 16 лет. В составе казанской команды нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012), Кубка Содружества (2010). Самым успешным в «Рубине» для нападающего стал сезон-2012/2013, когда в 33 матчах он забил 10 мячей, в том числе семь в Премьер-Лиге, два в Лиге Европы и один в Суперкубке России. Всего за главную команду «Рубина» Владимир Дядюн сыграл 131 матч, забил 20 мячей.

Рубин
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