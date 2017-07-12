«Рубин» объявил об уходе Дядюна

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Владимир Дядюн пришёл в «Рубин» в 2005 году в возрасте 16 лет. В составе казанской команды нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012), Кубка Содружества (2010). Самым успешным в «Рубине» для нападающего стал сезон-2012/2013, когда в 33 матчах он забил 10 мячей, в том числе семь в Премьер-Лиге, два в Лиге Европы и один в Суперкубке России. Всего за главную команду «Рубина» Владимир Дядюн сыграл 131 матч, забил 20 мячей.