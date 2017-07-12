Оттолкнуться от Дона. 7 новичков «Ростова», которым есть что доказывать

В то время как пара представителей России в Лиге чемпионов демонстрирует поразительную невозмутимость на рынке игровой силы, недавний дебютант евротурнира развил весьма бурную деятельность. Из всех участников РФПЛ «Ростов» затеял, пожалуй, самую масштабную кадровую перезагрузку. Чёртова дюжина игроков на выход, полтора десятка — на вход: это уже, знаете ли, не косметический — самый что ни на есть капитальный ремонт. Футбольная реновация, как она есть.

Вопросы у скептиков вызывает качество используемого «материала». Кто-то находит его отработанным и малопригодным для основательной стройки. Но, как это ни парадоксально, в этом и кроется главный мотивационный ресурс резко обновившейся команды. В одно время в одном месте собралась целая бригада людей, недооценённых прежними работодателями и горящих желанием доказать, что «сбитые лётчики» — это не про них. А уж опыта этим бойцам точно не занимать.

Илья Абаев, вратарь

Стремление нового тренера жёлто-синих окружить себя проверенными кадрами естественно и справедливо. Чем больше таких людей будет в распоряжении Кучука, тем быстрее он сколотит костяк коллектива. Тем более что мастерить приходится в авральном порядке — времени на творчество в чистом виде, вдумчивую, скрупулёзную селекцию категорически не хватает. Абаев был основным кипером бронзового «Локомотива» Кучука. Его возможности тренеру досконально известны, возраст — 35 лет — не смущает. Где-где, а в Ростове ветераны подолгу не сходят, многолетний капитан команды Гацкан — лучшее тому подтверждение.

Сергей Песьяков, вратарь

При замечательных вратарских данных Песьяков никак не заиграет на стабильно высоком уровне. Шлейф досадных ляпов долго тащился за Сергеем из прошлого, перекрывая собой его игровые достоинства. С появлением в «Спартаке» Селихова Песьяков из второго вратаря превратился в третьего и, пожалуй, окончательно избавился от красно-белых иллюзий. Дальше оставаться в Тарасовке не имело никакого смысла. В Ростове возможностей показать себя у него определённо будет больше. Пример Джанаева должен воодушевлять Песьякова. Сослана ведь тоже когда-то в «Спартаке» забраковали…

Сергей Паршивлюк, защитник

Ещё несколько лет назад Паршивлюк считался, и по делу, гордостью спартаковской академии: 100-процентный воспитанник клуба, дослужившийся до капитанского звания, — красивая история, поучительная для подрастающего поколения. Прогресс талантливого защитника затормозили две тяжёлые травмы — крестообразных связок колена. При Аленичеве Сергей выпал из основы «Спартака», а при Каррере — даже из резерва. Пока Паршивлюк восстанавливал игровые навыки в «Анжи», на правой бровке красно-белых по-хозяйски освоился Ещенко. А с приходом в «Спартак» с интервалом в полгода ещё двух кандидатов на место (Тигиев, Петкович) стало окончательно ясно: красно-белая полоска в жизни москвича Паршивлюка подошла к концу. Началась жёлто-синяя.

Евгений Макеев, защитник

Ценность Макеева заключалась не только в универсализме и трудолюбии, но и мировосприятии. Как бы ни складывались обстоятельства, улыбчивый, простодушный блондин никогда не унывал (либо виду не показывал). За весёлый нрав Женю любили товарищи по «Спартаку», а тренеры воздавали должное самоотверженности и исполнительности. Прежние тренеры. У нового Макеев практически не играл (два выхода за чемпионский сезон), поэтому предложение «Ростова» подоспело вовремя.

Артур Юсупов, полузащитник

Юсупов стал одной из первых жертв «большой чистки» в «Зените», устроенной триумвиратом Фурсенко — Сарсания — Манчини. Справедливости ради надо признать: ключевой, системообразующей фигурой в Петербурге Артур не стал. Футболисту его лет (27), кандидату в национальную команду нужно играть, а не время от времени подыгрывать другим, всё чаще созерцая процесс со стороны. В Ростове у Юсупова такая возможность будет.

Максим Григорьев, полузащитник

Ещё один знакомый Леонида Станиславовича. Не сказать, что в «Локо» Григорьев солировал, но определённый вклад в добычу бронзы внёс. Максима всё по старинке перспективным называют, а между тем 27 уже человеку стукнуло. Подавать надежды поздно — оправдывать пора!

Леонид Кучук, главный тренер

Но, пожалуй, самый мотивированный человек в сегодняшнем «Ростове» — это его экспрессивный тренер. Человек амбициозный и принципиальный, он, конечно же, не забыл, как с ним обошлись в «Локомотиве». Да и от второго захода в «Кубань» у Леонида Станиславовича, верно, остались противоречивые воспоминания. Убеждён, он ждал этого вызова, чтобы вернуться и напомнить о себе. Логично, что контингент для этого Кучук подбирает соответствующий, из отверженных и недооценённых.