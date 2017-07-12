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12 июля 2017, 12:26 | Футбол: Премьер-лига | ЮГА.ру

ФК «Краснодар» открыл продажу билетов на первый матч сезона

Билеты на первый домашний матч футбольного клуба «Краснодар» в новом сезоне поступили в открытую продажу.

Билеты на первый домашний матч футбольного клуба Краснодар в новом сезоне поступили в открытую продажу. Увеличить
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В 1-м туре чемпионата России «быки» на выезде 16 июля сыграют с казанским «Рубином», а во 2-м туре 22 июля на своем поле примут дебютанта премьер-лиги ленинградский «Тосно». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Стоимость билетов составит от 150 до 5 тыс. рублей, их можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте клуба.

В новом сезоне при покупке билета «Краснодар» предложит каждому зрителю получить карту болельщика, которая дает ряд преимуществ: приоритетное право выкупа билетов на топовые матчи, участие в бонусной программе, покупка билетов в кассе без предъявления документов, использование карты болельщика для безналичной оплаты в чаше стадиона.

Информацию о том, как получить карту болельщика, можно найти на сайте «быков».

Как сообщали Юга.ру, 1 июня «Краснодар» представил новую систему продажи билетов, абонементов и карт болельщиков. Арену подготовили к старту сезона и для удобства зрителей на стадионе уменьшили количество мест.
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