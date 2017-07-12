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12 июля 2017, 11:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» ведёт переговоры о переходе с Армашом

Обновлено: 7:46
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник сборной Молдавии Игорь Армаш, который прибыл в расположение «Анжи», ведёт переговоры о переходе в стан махачкалинцев.

В ближайшие дни 29-летний футболист пройдёт медосмотр и будет тренироваться с первой командой махачкалинцев, сообщается на официальной странице махачкалинского клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Предыдущим клубом 29-летнего футболиста была краснодарская «Кубань», которая решила не подписывать с ним новый контракт.

Армаш выступал за «Кубань» с 2010 года. В прошлом сезоне он провёл 14 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги.

Анжи
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