«Анжи» ведёт переговоры о переходе с Армашом
Защитник сборной Молдавии Игорь Армаш, который прибыл в расположение «Анжи», ведёт переговоры о переходе в стан махачкалинцев.
В ближайшие дни 29-летний футболист пройдёт медосмотр и будет тренироваться с первой командой махачкалинцев, сообщается на официальной странице махачкалинского клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Предыдущим клубом 29-летнего футболиста была краснодарская «Кубань», которая решила не подписывать с ним новый контракт.
Армаш выступал за «Кубань» с 2010 года. В прошлом сезоне он провёл 14 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги.
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