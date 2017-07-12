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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30360728/
12 июля 2017, 11:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок России

Футболисты московского «Спартака» в рамках подготовки к встрече за Суперкубок России против «Локомотива» в настоящее время проводят на базе в Тарасовке открытую тренировку.

Футболисты московского Спартака в рамках подготовки к встрече за <span class=error>Суперкубок</span> России против Локомотива в настоящее время проводят на базе в <span class=error>Тарасовке</span> открытую тренировку. Увеличить
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Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, в строю все игроки за исключением травмированных Романа Зобнина, Сердара Таски и Артёма Тимофеева.

Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

Спартак М
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