Гендиректор «Уфы»: «Хапоэль» отпускает Готлиба, но в переговорах есть трудности

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«Мы сделали предложение, ждем ответа. Игрок хочет к нам прийти, он даже идет на понижение условий по сравнению с первой договоренностью, которые он предлагал, потому что футболист хочет играть в России. Клуб его отпускает, но всегда есть свои трудности. Переговоры ведутся, нельзя исключать, что мы можем не договориться», — сказал Газизов.

В прошлом сезоне Готлиб провел 19 матчей за «Хапоэль» в чемпионате Израиля, забив четыре гола.