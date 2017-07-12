Гендиректор «Уфы»: «Хапоэль» отпускает Готлиба, но в переговорах есть трудности
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Израильский футбольный клуб «Хапоэль» отпускает защитника Эди Готлиба в «Уфу», но в переговорах есть определенные трудности. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.
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«Мы сделали предложение, ждем ответа. Игрок хочет к нам прийти, он даже идет на понижение условий по сравнению с первой договоренностью, которые он предлагал, потому что футболист хочет играть в России. Клуб его отпускает, но всегда есть свои трудности. Переговоры ведутся, нельзя исключать, что мы можем не договориться», — сказал Газизов.
В прошлом сезоне Готлиб провел 19 матчей за «Хапоэль» в чемпионате Израиля, забив четыре гола.
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