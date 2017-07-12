Как это работает. Арбитры РФПЛ

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«Чемпионат» продолжает рубрику «Как это работает» — о профессиях в российском футболе. В очередном выпуске рассказываем, что собой представляет работа арбитров, с какими сложностями сталкиваются российские рефери и сколько стоит судейский инвентарь.

Что нужно для того, чтобы стать арбитром?

Стать судьёй может любой, нужно лишь пройти обучение. Готовят арбитров в специализированных школах при региональных футбольных федерациях. Курс подготовки включает в себя семинары, которые ведут действующие и бывшие арбитры. Вместе с теоретическими занятиями, где обычно происходит разбор игровых моментов, проводятся занятия по физической подготовке. Основной цикл обучения футбольных арбитров длится три года.

— Есть практически занятия, например работа с флажком. В конце курса — экзамен. До экзамена даём судить товарищеские игры. Затем смотрим, куда человека включить, так как у нас есть высшая группа, вторая, третья и так далее. Если человек перспективный и у него получается, то мы его выделяем, — рассказал бывший арбитр Александр Егоров.

Как оценивается работа арбитров?

В течение сезона рефери проходят постоянные проверки. На каждом матче судейскую бригаду сопровождает делегат или инспектор РФС, который следит за качеством судейства. По итогу каждой встречи арбитрам выставляется оценка.

— Есть базовая оценка игры — 8,4 балла, — рассказал Егоров. Если игра особого уровня, условно «Спартак» — ЦСКА, то 8,6. Когда за игру я ошибочно не показываю одну жёлтую карточку, мне один балл убирают. И дальше за каждое неправильное решение убирают по одной десятой. Если у игрока есть уже жёлтая карточка и я ему вторую не показал, то автоматически ставится 7,9, за неудаление. Так же с пенальти. Оценка может изменяться и в большую сторону, если, например, арбитр принял верное решение в сложном моменте.

— Допустим, назначил я пенальти в спорной ситуации, когда тяжело разобраться, — уточнил Егоров. — Если мы потом посмотрели и пенальти был назначен правильно, то инспектор может бонус поставить и прибавить одну десятую балла. Или, грубо говоря, у меня финал Кубка ЦСКА — «Зенит» в Казани: два пенальти, красная карточка. Это всё сложные моменты. Мне за них инспектор поставил бонусы.

Полученные баллы напрямую влияют на дальнейшие назначения судейской бригады. За высокие оценки на протяжении сезона арбитр может быть назначен на такие топ-матчи, как «Спартак» — ЦСКА или финал Кубка России. За ошибки и низкие оценки рефери может быть понижен до судейства матчей ФНЛ.

Как арбитры узнают о назначениях на матчи?

Решение о том, на какой матч будет назначена та или иная судейская бригада, принимается специальной комиссией РФС и утверждается исполкомом. Раньше на электронную почту главного арбитра приходило уведомление о назначении на матч, и он должен был поставить в известность свою бригаду. Теперь вся информация публикуется за четыре-пять дней до игры на сайте департамента судейства.

— При назначении на международные встречи узнаю не сам матч, на котором буду работать, а только маршрут, — рассказал арбитр Сергей Карасёв. — Приблизительно могу понять, что это будет за игра. Как только получаю маршрут, должен подтвердить билеты. Это происходит примерно за пять-шесть дней.

При этом информация о назначении арбитров на крупные европейские турниры, такие как Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионаты Европы и мира, конфиденциальна. Официально судейские бригады объявляются на сайтах УЕФА или ФИФА за двое суток до встречи. До этого времени знать о назначениях, кроме самих арбитров, не должен никто.

Где арбитры берут карточки, флажки и свисток?

У каждой бригады есть свой судейский набор, состоящий из карточек, флажков и свистка. Все они приобретаются самостоятельно и за свой счёт.

— Это не так дешево, — признался Карасёв. — Флаги, технически усовершенствованные beep-системой стоят около тысячи евро за комплект. Свистки обычно используется те, которые производит фирма Fox, их можно приобрести везде. С карточками всё ещё проще — на сборах или семинарах можем взять их у УЕФА. Ещё высылают перед началом сезона один-два комплекта, поэтому у меня всегда есть несколько наборов карточек, и я могу поделиться ими с коллегами из низших дивизионов.

— Я старался весь сезон провести с одними карточками, — рассказал Егоров. — Когда ломаются — меняешь. Ничего страшного. У меня с собой на поле всегда пять комплектов было. Это больше для успокоения. Бывает, подаришь болельщикам или ребёнку какому-нибудь.

Как бригада добирается до стадиона?

Обычно судейская бригада прибывает в город проведения матча вечером накануне игры и возвращается утром на следующий день. Иногда выпадает возможность прогуляться и посмотреть главные достопримечательности самостоятельно или в сопровождении начальника принимающей команды.

— За встречу бригады, её транспортировку, размещение и питание отвечает принимающая сторона, — рассказал Карасёв. — Есть фирма, которая занимается проездом судей. Она работает по договору с РФС и судейским департаментом уже много лет. Узнав о назначении, я звоню в эту фирму и корректирую свой маршрут. На электронную почту присылают билеты на самолёт. На месте уже встречает принимающая сторона, размещает в гостинице и доставляет на игру. Затем они же и отвозят в аэропорт на следующий день после матча.

Судейская бригада обязана прибыть на стадион за 1,5 часа до начала игры. Первым делом происходит осмотр стадиона и поля на наличие разметки, правильного закрепления сетки, флажков и других элементов. После этого арбитры поднимаются в судейскую, доступ куда есть только у бригады и инспектора матча, и занимаются протоколом матча.

— Нам приносят составы команд, мы сверяем их с карточками, которые РФПЛ выдаёт футболистам, когда те заявляются за клуб, — добавил Карасёв. — Когда протокол готов, начинаем подготовку к игре. Переодеваемся и за 35−40 минут выходим на разминку. Разминаемся около 15−20 минут, затем надеваем всю коммуникационную систему и минут за семь выходим, чтобы проверить футболистов на соответствие экипировке — проверяем кольца, цепочки, тейпы и так далее.

Есть ли у судей досье на футболистов или команды?

На протяжении всего чемпионата судьи следят за командами и перед каждым матчем проводят их тщательный разбор. Кроме того, арбитры часто делятся мнениями друг с другом. На основе этой информации судейская бригада формирует свою тактику работы на игре.

Но одно дело судить одни и те же команды из года в год, другое — быть арбитром на европейских турнирах и работать с футболистами, с которыми ранее сталкиваться не приходилось.

— Есть специальные платформы УЕФА, которые предоставлены судьям в помощь, — рассказал Карасёв. — С их помощью мы можем посмотреть на любую команду, так как там есть видеонарезки по всем блокам: как нападают и защищаются, как выходят из обороны в атаку, как исполняют стандарты и так далее.

Осуществляется ли разбор судейства в перерыве матча?

Официально — нет, но иногда арбитры сами просят коллег следить за неточностями. Об этом рассказал бывший арбитр Александр Егоров:

— Я мог договориться со знакомым арбитром, который не работает в день моей игры, и попросить, чтобы он посмотрел матч и написал мне в перерыве о каких-то спорных решениях. Но так делают не все. Это не для того, чтобы выйти во втором тайме и резко начать судить по-другому. Просто я так успокаивался. Мы так с Вилковым, Лапочкиным делали. Иногда они меня просили, иногда — я их.

Чаще всего судейская бригада пользуется паузой между таймами, чтобы просто отдохнуть и разрешить вопросы, не относящиеся напрямую к судейству.

— Бывают эмоциональные игры, и в перерыве хочется просто отключиться, — признался арбитр Сергей Карасёв. — Если есть желание и необходимость, можем обсудить какие-то моменты, но связанные не с судейством, а с коммуникацией бригады — если что-то не сработало или на что-то надо обратить внимание. Но, как правило, такое случается редко.

Что происходит после матча?

После матча главный судья вновь обращается к протоколу: проверяет его и вносит коррективы. Затем официальные листы подписываются представителями клубов, обычно — начальниками команд. Они могут попасть в судейскую только после матча и согласовав это с арбитрами и делегатом РФС. Сейчас в РФПЛ происходит внедрение электронных протоколов, которые сразу после игры отправляются в клубы, судьям и в РФПЛ.

— Иногда заходят поблагодарить за игру, — поделился Карасёв. — Но если есть какая-то напряжённость после матча, то лучше не разжигать конфликт и попросить зайти попозже. За 20 минут человек отходит, и получаются уже совсем другие беседы.

Что касается разбора матча, то он производится сразу после игры прямо на стадионе либо уже в гостинице. Разбор судейских решений осуществляет инспектор РФС, который представляет арбитру нарезку видеоклипов.

В некоторых европейских лигах после матчей арбитры дают комментарии наряду с футболистами и тренерами. В России такой практики нет. Существует решение ФИФА и УЕФА, в соответствии с которым рефери рекомендовано не давать оценку своей работе сразу после матча. Сначала судейская бригада должна проанализировать работу и разобрать ошибки.

Может ли судья дружить с футболистами?

Почему нет? Никаких ограничений в общении между судьями и футболистами нет, регламент это не запрещает. Тем более все понимают, что на поле каждый — и футболист, и судья — должен оставаться профессионалом, забыв про все личные отношения от стартового до финального свистка.

— Многие футболисты, игравшие в Саранске, с честью назовут меня своим другом, — рассказал Егоров. — Я достаточно хорошо общаюсь с Денисом Глушаковым. Мы с ним несколько лет назад отдыхали вместе. Но ни разу в жизни ни я, ни он не позволили себе предвзятого отношения к друг другу на поле. Он никогда не спорил с моим решением.

— На Кубке конфедераций был один случай, — добавил Егоров. — Мы сидели с сыном прямо за скамейкой Новой Зеландии, а рядом была VIP-ложа, почти никак не огороженная, где сидели все судьи турнира и Роберто Розетти. Сын его увидел, быстро пролез на эту ложу и остался там. Ну и я туда перешёл. И потом, когда футболисты нашей сборной заходили и выходили из подтрибунного помещения, почти каждый мне помахал. Сын в тот момент был самым счастливым человеком.

Сколько зарабатывают арбитры?

За каждый матч арбитр получает определённый гонорар. Его размер зависит от судейской категории, оценки, которую он получил за матч, и лиги, в рамках которой матч был сыгран.

— 60 тысяч — это базовая ставка, — рассказал экс-арбитр Егоров. — Если ты хорошо отсудил и получил оценку за матч 8,3 и выше, то выходит 98 тысяч без налогов и с бонусами. У арбитра Премьер-Лиги сейчас есть зарплата 30 тысяч, которую перечисляют ежемесячно, вне зависимости от того, судишь ты или нет. И за каждую игру положено 60 тысяч. На матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы главный арбитр может получить за матч от 3 до 5 тысяч евро. Ассистенты, как правило, получают гонорары в два раза меньше.

Как судьи справляются с негативом в свой адрес?

Одна из неприятных особенностей работы судьи — постоянный негатив, исходящий как со стороны футболистов и представителей клубов, так и со стороны болельщиков. Конфликтные ситуации между арбитром и игроком легко могут возникнуть на почве спорного судейского решения:

— Если футболист повышает голос на судью, когда-то можно улыбнуться, — поделился Егоров. — Когда-то понимаю, что ошибся, и не разжигаю конфликт. Где-то лучше промолчать.

После матчей, особенно если они изобиловали спорными моментами, арбитры часто становятся объектами бурных обсуждений и критики.

— В такие моменты нужно обнулиться, — поделился Егоров. — Выпить. Мне это ещё давно подсказал Валентин Валентинович Иванов. «Обнулиться» — это моя фраза. Валентинович мне говорил, что, когда мозг поплыл, нужно сделать так, чтобы он «фух и отдохнул».