Болельщики: Читая трансферные новости «Зенита», Каррера пьет валерьянку!

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ГЕНДИР «ДИНАМО»: «ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА — В ТАБЛИЦЕ БЫТЬ ВЫШЕ «СПАРТАКА».

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев отметил, что игроки и все члены команды вместе будут стараться добиться успеха в наступающем сезоне. Муравьев пожелал коллективу больших побед в весенней части сезона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Судя по сегодняшним заявлениям господина Муравьева, за Динамо в следующем сезоне можно быть спокойным)) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA?src=hash">#впетровскомпаркеестьмаяк</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/884865794651426816">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Dolphin75: О как! В весну значит верит. Теперь хоть знать буду что на 1 тур в прогнозах ставить.

П_о_в_а_р: Так то Спартак чемпионом будет (инфа 146%). Вывод — задачи Динамы нереальны.

Manager78: Ему наверное не сказали что они в РФПЛ вышли. Он до сих пор думает что им со Спартаком-2 играть.

Ustin007: Хорошо пошутил гендир «Динамо» посмеялся от души!

Doberman1983: У нас в стране футбол сводится к одному, главное быть выше Спартака, а все остальное не важно =).

СМИ: «ЗЕНИТ» ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ ЗА ИКАРДИ И МУРИЛЬО 60 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Джейсона Мурильо и нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщает Calcioline. По информации источника, за обоих футболистов петербуржцы готовы заплатить 60 миллионов евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">СМИ: "Зенит" готов предложить за Икарди и Мурильо 60 миллионов евро<a href="https://t.co/UX0jHpmLdF">https://t.co/UX0jHpmLdF</a> <a href="https://t.co/G1OB1Tv8pG">pic.twitter.com/G1OB1Tv8pG</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/884786861394341892">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Oleg.bob: Да это ерунда! Давай уж Роналду и Месси!

Паоло Росси: читая трансферные новости «Зенита», Каррера пьет валерьянку.

Челси Вам не ЦСКА: за такие деньги можно академию открыть и на ноги поставить… сколько академий футбольных в Питере? а во всей стране?

Именинник: Икарди — это уровень уже.

РОБЕРТО МАНЧИНИ: «КОКОРИН И ДЗЮБА УЖЕ НЕ МАЛЬЧИКИ».

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в интервью «СЭ» отметил, что многого ждет от нападающих команды Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Специалист подчеркнул, что оба форварда на двоих должны забить в предстоящем сезоне минимум 35 голов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роберто Манчини: "Кокорин и Дзюба уже не мальчики"<a href="https://t.co/K3wxqXdUm1">https://t.co/K3wxqXdUm1</a> <a href="https://t.co/1gF3PpNvbS">pic.twitter.com/1gF3PpNvbS</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/884860228617064448">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Alex3114: «Ты уже не мальчик, юный барабанщик…» Удивил Манчини новостью :).

Nebolelshik: Мы это и сами знаем, Роберто…