Болельщики: Читая трансферные новости «Зенита», Каррера пьет валерьянку!
Самые обсуждаемые темы вторника.
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ГЕНДИР «ДИНАМО»: «ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА — В ТАБЛИЦЕ БЫТЬ ВЫШЕ «СПАРТАКА».
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев отметил, что игроки и все члены команды вместе будут стараться добиться успеха в наступающем сезоне. Муравьев пожелал коллективу больших побед в весенней части сезона.
Dolphin75: О как! В весну значит верит. Теперь хоть знать буду что на 1 тур в прогнозах ставить.
П_о_в_а_р: Так то Спартак чемпионом будет (инфа 146%). Вывод — задачи Динамы нереальны.
Manager78: Ему наверное не сказали что они в РФПЛ вышли. Он до сих пор думает что им со Спартаком-2 играть.
Ustin007: Хорошо пошутил гендир «Динамо» посмеялся от души!
Doberman1983: У нас в стране футбол сводится к одному, главное быть выше Спартака, а все остальное не важно =).
СМИ: «ЗЕНИТ» ГОТОВ ПРЕДЛОЖИТЬ ЗА ИКАРДИ И МУРИЛЬО 60 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.
«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Интера» Джейсона Мурильо и нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщает Calcioline. По информации источника, за обоих футболистов петербуржцы готовы заплатить 60 миллионов евро.
Oleg.bob: Да это ерунда! Давай уж Роналду и Месси!
Паоло Росси: читая трансферные новости «Зенита», Каррера пьет валерьянку.
Челси Вам не ЦСКА: за такие деньги можно академию открыть и на ноги поставить… сколько академий футбольных в Питере? а во всей стране?
Именинник: Икарди — это уровень уже.
РОБЕРТО МАНЧИНИ: «КОКОРИН И ДЗЮБА УЖЕ НЕ МАЛЬЧИКИ».
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в интервью «СЭ» отметил, что многого ждет от нападающих команды Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Специалист подчеркнул, что оба форварда на двоих должны забить в предстоящем сезоне минимум 35 голов.
Alex3114: «Ты уже не мальчик, юный барабанщик…» Удивил Манчини новостью :).
Nebolelshik: Мы это и сами знаем, Роберто…
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