Началась продажа билетов на матчи Премьер-лиги в Хабаровске

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В кассах стадиона имени Ленина стартовала продажа билетов на матчи Премьер-лиги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Билеты на домашние матчи «СКА-Хабаровск» можно купить ежедневно с 10.00 до 22.00, а в день игры — до конца футбольного матча.

Абонементы, заказанные ранее, болельщики могут выкупить в кассе № 1.

«Болельщиков, которые забронировали ранее билеты по электронной почте, и получили подтверждение, просим не приходить в первые два дня продаж в кассах, чтобы не создавать больших очередей», — уточняется на сайте футбольного клуба.

Первый матч Премьер-лиги хабаровский СКА проведет уже в это воскресенье, 16 июля с петербургским «Зенитом».