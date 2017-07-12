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12 июля 2017, 6:43 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

Началась продажа билетов на матчи Премьер-лиги в Хабаровске

Кассы стадиона имени Ленина работают ежедневно с 10.00 до 22.00.

Кассы стадиона имени Ленина работают ежедневно с 10.00 до 22.00. Увеличить
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В кассах стадиона имени Ленина стартовала продажа билетов на матчи Премьер-лиги, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Билеты на домашние матчи «СКА-Хабаровск» можно купить ежедневно с 10.00 до 22.00, а в день игры — до конца футбольного матча.

Абонементы, заказанные ранее, болельщики могут выкупить в кассе № 1.

«Болельщиков, которые забронировали ранее билеты по электронной почте, и получили подтверждение, просим не приходить в первые два дня продаж в кассах, чтобы не создавать больших очередей», — уточняется на сайте футбольного клуба.

Первый матч Премьер-лиги хабаровский СКА проведет уже в это воскресенье, 16 июля с петербургским «Зенитом».

Напомним, старт продаж билетов откладывался из-за проверки стадиона комиссией РФС.
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