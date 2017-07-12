Началась продажа билетов на матчи Премьер-лиги в Хабаровске
Кассы стадиона имени Ленина работают ежедневно с 10.00 до 22.00.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В кассах стадиона имени Ленина стартовала продажа билетов на матчи
Билеты на домашние матчи «СКА-Хабаровск» можно купить ежедневно с 10.00 до 22.00, а в день игры — до конца футбольного матча.
Абонементы, заказанные ранее, болельщики могут выкупить в кассе № 1.
«Болельщиков, которые забронировали ранее билеты по электронной почте, и получили подтверждение, просим не приходить в первые два дня продаж в кассах, чтобы не создавать больших очередей», — уточняется на сайте футбольного клуба.
Первый матч
Напомним, старт продаж билетов откладывался
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter