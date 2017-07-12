Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30357528/
12 июля 2017, 4:56 | Футбол: Премьер-лига | Хабаровский край сегодня

«Предпремьера» Премьер-лиги: первой в Хабаровск прилетит молодежка «Зенита»

15 июля молодёжь армейцев сыграет с питерскими сверстниками.

15 июля в 15.00 на главной арене стадиона имени Ленина состоится премьерный матч первенства молодёжных команд клубов Премьер-лиги. Молодёжка «СКА-Хабаровск» встретится со сверстниками питерского «Зенита». Вход на матч для болельщиков будет свободным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Этот турнир был создан в 2008 году, заменив соревнования дублеров для клубов Премьер-лиги. Календарь игр молодёжного первенства всегда привязан к календарю коллективов РФПЛ. Матчи молодёжек будут проводиться за день до встречи основных составов.

В молодёжном первенстве принимают участие футболисты не старше 21 года (как минимум семь из них должны быть местными воспитанниками). В заявке имеют право находиться только трое игроков старше положенного возраста. Из основного состава за молодёжку могут выступать только дисквалифицированные футболисты.

Напомним, что дублёры «СКА-Хабаровск» ранее выступали в первенстве и Кубке России среди любительских клубов региона, а также в чемпионате края. Для них участие в молодежном первенстве команд Премьер-лиги — это совершенно иной, более высокий уровень.

Тренирует хабаровскую молодёжку Сергей Ленивкин.

Напомним, матч основных составов начнется 16 июля в 18.00.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости