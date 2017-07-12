«Предпремьера» Премьер-лиги: первой в Хабаровск прилетит молодежка «Зенита»

15 июля в 15.00 на главной арене стадиона имени Ленина состоится премьерный матч первенства молодёжных команд клубов Премьер-лиги. Молодёжка «СКА-Хабаровск» встретится со сверстниками питерского «Зенита». Вход на матч для болельщиков будет свободным, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Этот турнир был создан в 2008 году, заменив соревнования дублеров для клубов Премьер-лиги. Календарь игр молодёжного первенства всегда привязан к календарю коллективов РФПЛ. Матчи молодёжек будут проводиться за день до встречи основных составов.



В молодёжном первенстве принимают участие футболисты не старше 21 года (как минимум семь из них должны быть местными воспитанниками). В заявке имеют право находиться только трое игроков старше положенного возраста. Из основного состава за молодёжку могут выступать только дисквалифицированные футболисты.



Напомним, что дублёры «СКА-Хабаровск» ранее выступали в первенстве и Кубке России среди любительских клубов региона, а также в чемпионате края. Для них участие в молодежном первенстве команд Премьер-лиги — это совершенно иной, более высокий уровень.



Тренирует хабаровскую молодёжку Сергей Ленивкин.



Напомним, матч основных составов начнется 16 июля в 18.00.