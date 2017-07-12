«Предпремьера» Премьер-лиги: первой в Хабаровск прилетит молодежка «Зенита»
15 июля молодёжь армейцев сыграет с питерскими сверстниками.
15 июля в 15.00 на главной арене стадиона имени Ленина состоится премьерный матч первенства молодёжных команд клубов
Этот турнир был создан в 2008 году, заменив соревнования дублеров для клубов
В молодёжном первенстве принимают участие футболисты не старше 21 года (как минимум семь из них должны быть местными воспитанниками). В заявке имеют право находиться только трое игроков старше положенного возраста. Из основного состава за молодёжку могут выступать только дисквалифицированные футболисты.
Напомним, что дублёры «СКА-Хабаровск» ранее выступали в первенстве и Кубке России среди любительских клубов региона, а также в чемпионате края. Для них участие в молодежном первенстве команд
Тренирует хабаровскую молодёжку Сергей Ленивкин.
Напомним, матч основных составов начнется 16 июля в 18.00.
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