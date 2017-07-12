СМИ: «Зенит» отказался продавать футболиста Нету в «Валенсию» за €5 млн

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По данным газеты, представители испанского клуба предлагали за 29-летнего защитника €5 млн.

По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость Нету составляет €3,5 млн. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. Португалец выступает за команду с 2011 года, в прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России.