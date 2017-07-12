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12 июля 2017, 7:46 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

СМИ: «Зенит» отказался продавать футболиста Нету в «Валенсию» за €5 млн

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» отклонил предложение испанской «Валенсии» о покупке португальского защитника Луиша Нету. Об этом сообщает португальское издание О Jogo.

<em>МОСКВА 12 июля. /ТАСС/.</em> Петербургский футбольный клуб Зенит отклонил предложение испанской Валенсии о покупке португальского защитника <span class=error>Луиша</span> Нету. Об этом сообщает португальское издание О <span class=error>Jogo</span>. Увеличить
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По данным газеты, представители испанского клуба предлагали за 29-летнего защитника €5 млн.

По оценкам портала Transfermarkt, трансферная стоимость Нету составляет €3,5 млн. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. Португалец выступает за команду с 2011 года, в прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России.

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Новости Премьер-лиги

«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по Нету в размере € 5 млн

«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по Нету в размере € 5 млн

«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по трансферу защитника Луиша Нету, сообщает O Jogo. По данным издания, испанский клуб предлагал за футболиста сборной Португалии € 5 млн, но «Зенит» данное предложение отверг.
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