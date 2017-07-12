Защитник сборной Молдавии Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи»
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Защитник сборной Молдавии по футболу Игорь Армаш прибыл в расположение махачкалинского «Анжи», сообщается в официальном микроблоге дагестанского футбольного клуба в Twitter.
В минувшем сезоне Армаш сыграл 14 матчей за краснодарскую «Кубань» в Футбольной национальной лиге. На счету 29-летнего защитника четыре гола в 51 встрече за сборную Молдавии.
«Анжи» в первом туре Российской
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