Защитник сборной Молдавии Игорь Армаш прибыл в расположение «Анжи»

В минувшем сезоне Армаш сыграл 14 матчей за краснодарскую «Кубань» в Футбольной национальной лиге. На счету 29-летнего защитника четыре гола в 51 встрече за сборную Молдавии.

«Анжи» в первом туре Российской премьер-лиги 15 июля примет московский ЦСКА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Игорь Армаш прибыл в "Анжи" <br><br>Защитник национальной сборной Молдавии прибыл в расположение футбольного клуба "Анжи". <a href="https://t.co/pMS0bnwgtR">pic.twitter.com/pMS0bnwgtR</a></p>— ФК «Анжи» (@fc_anji) <a href="https://twitter.com/fc_anji/status/884879691668238337">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>